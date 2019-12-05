Şule Çet davasından müebbet hapis çıktı

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Ankara'da Gazi Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi Şule Çet 29 Mayıs 2018'de bir plazanın 20'nci katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası ilk başka serbest bırakılan Çağatay Aksu ve Berk Akand ailenin ve kamuoyunun olayı sürekli gündemde tutmasının ardından tutukmandı. Soruşturmaya yeni bir savcı atandı ve iki şüphlei hakkında tecavüz ve cinayetten dava açıldı. Dava süresince Adli Tıp, Emniyet ve çeşitli üniversitelerden 11 rapor alındı. Raporlar ise hep ucu açık bırakıldı.Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuklu sanıklar, Şule Çet'in babası İsmail Çet hazır bulundu. Mahkeme taraflara savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı görüşlerini sordu. Sanıklar suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.Aksu'nun avukatı Levent Ekmen ise savunmasında "65 kiloluk Çağatay, 55 kilolu Şule'yi nasıl kaldırıp camdan atabilir ki?" ifadelerini kullanınca tepki gördü. Sanık avukatlarından İskender Fatih Balkış ise"Bu dava cadı avcılarına teslim edilmemeli" dedi.Mahkeme, sanık Aksu'ya önce "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın önce cinsel saldırı gerçekleştirdiğine, ardından delillerini gizlemek için cinayet işlediği yönünde hüküm kuran heyet, takdir indirimi uygulayarak cezayı müebbete çevirdi. Ayrıca nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan 12 yıl 6 ay ceza aldı. Akand ise Çağatay'a yardım ettiği gerekçesiyle toplam 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.Şule Çet'in acılı babası İsmail Çet, SABAH'a mahkemenin kararını değerlendirerek "Ağırlaştırılmış müebbet istenmişti. Mahkeme müebbet cezasından indirim yaptı. Buna itiraz edeceğiz. Bu karar yüreğime su serpmedi. Acımı hafifletmedi. Bu insanlar kızımın intihar ettiğini söyledi. Araştırmalar cinayeti ortaya çıkardı. İndirim olmamalıydı. Kızımın korkunç ölümü yüreğimde büyük bir yangın. Şu anda sadece hapishanede olmaları beni biraz rahatlatıyor. Davanın peşini bırakmayacağım" dedi.SABAHÇet ailesinin avukatı Umur Yıldırım ise "Karar her ne kadar yüreğimize su serpse de istediğimiz karar değildi. Taktir indirimini uyguladı. Biz 'Kızına sahip çıksaydın' diyen zihniyete bunun uygulanmaması gerektiğini belirttik. Bu kararı istinafa taşıyacağız. Taktir indiriminin uygulanmaması gerektiğini düşünüyorduk. Mahkeme bizden farklı düşündü" diye konuştu.