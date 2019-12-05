Yağmurda soğukta direnişe devam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce işten çıkartılan bin 500 işçinin başlattığı protestolarda 100'üncü gün geride kaldı. Soğuk ve yağmurlu havada bekleyen işçiler direnişe devam edeceklerini söyledi. Kira ve faturasını ödeyemeyen işçiler işlerine dönmek istediklerini bir kez daha dile getirdi.

İSFALT A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Ahmet Belge, kirasını ve faturalarını ödeyemediğini söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Belge, "Ben 12 aydır kiramı veremedim. Lütfen duyarlı olun ve bu işi çözün. İşimize dönelim" dedi. Soba yakamadığı için çocuklarının hasta olduğunu kaydeden Belge, ilaçlarını dahi alamadığını söyledi. Para istemediklerini dile getiren Belge, "Biz işimize dönmek istiyoruz. Haklı mücadelemiz bunun için. İşimize dönene kadar da kar soğuk yağmur demeyeceğiz, mücadelemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

İşten çıkarılan işçilerden Barış Hasan ise "Bir SMS ile işine son verilenlerdeniz. Ofisinden bizi görüyor. Bize açıklama yapsın. Biz 100 gündür sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Artık iş vicdanda. Gelsin açıklama yapsın. İşimizi geri istiyoruz" dedi.



"FATURALARI ÖDEYEMİYORUZ"

Mağdur işçilerden Mesut Girgin de, "100 gündür direnişteyiz. Sayın İmamoğlu'na sesleniyorum. Bizi de bir evladı, kardeşi olarak bilsin. Su faturamı ödeyemediğim için borcu borçla kapatmaya çalışıyorum. Üzerimde para olmadığı için evden kaçar gibi çıkıyoruz. Ekmek parası bırakamıyoruz. Evde çocuklar oyun oynarken ben bağırıyormuşum. Farkında olmadan evimde de huzursuzluk çıkarıyorum. Çünkü psikolojimiz bozuldu" dedi.

İşçilerden İbrahim Pazar ise "Bir hafta sonra bütün arkadaşlarımızın sigortası bitecek. Annesine, kardeşine, çocuğuna nasıl müdahale edilecek. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bir an önce çözüm bulunsun. Hiçbirimiz kirasını ödeyemiyor. Evimde soba dahi yanmıyor. Bu soğukta nasıl ısınacağız" şeklinde konuştu.



İBB YEŞİL ALANI DA SATMAK İSTEDİ

CHP'li İBB yönetimi İstanbullunun arazilerini satmaya hız verdi. Fatih, Pendik ve Şile'deki arazilerin dün Saraçhane'de ihalesi gerçekleştirildi. İhalede, Pendik Şeyhli Mahallesi'ndeki 11 bin 909 metrekarelik arsa 30 milyona, Kurtköy'de bulunan 31 bin 460 metrekare büyüklüğündeki arsa 180 milyona, Fatih Vatan Caddesi'ndeki 9 bin 328 metrekare arsa da 182 milyona satıldı. Arnavutköy Kulüp Mahallesi'ndeki bin 330 metrekare büyüklüğündeki arazi de 30 milyon 590 bin TL'den satıldı. Satılan arsalar ise ihalede tek kat-ı lımcı olan İGDAŞ tarafından alındı. Şile'nin yazlıkçılar ve turistler için vazgeçilmez noktalarından olan Kumbaba da 22 milyon liradan satışa çıkarıldı. Alıcısı çıkmayan söz konusu yeşil alanın gelecek dönem tekrar satışa çıkartılacağı belirtildi.



TEVFİK GÖKSU: MAKSAT SEÇİMİ KAZANMAKMIŞ

İstanbul'da su fiyatlarına kasım ayında yapılması planlanan zam teklifinin Cumhur ittifakının karşı oyuyla reddedilmesinin ardından Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu "Maksat seçimi kazanmakmış. Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim" açıklamasında bulundu. Göksu, "6 ay önce seçim vardı. Belediye başkanı kapı kapı dolaşarak bütün İstanbullulara 'İSKİ çok fahiş fiyatta su kullanıyor. Gelir gelmez bu fahiş fiyatta suya indirim yapacağım' dedi. Mecliste indirim teklifi sundu. Biz de suda indirim yaptık. Bu indirim henüz vatandaş tarafından hissedilmeden 6 ay sonrasında yüzde 20 ile 80 arasında değişen zam teklifi geldi. Bu zam teklifine 'evet' demiş olsaydık kendimizi inkar etmiş olurduk. Kamuoyundan da zamma tepki gelince CHP yeni bir manevra yaptı" diye konuştu.

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