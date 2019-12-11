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ürünler indirimi bugün başladı! İşte 11 Aralık kataloğunda bu hafta

ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi müşterilerine büyük indirimler sunmaya devam ediyor. Özellikle teknolojik aletlerdeki fırsatlar vatandaşların dikkatini oldukça çekiyor. Bu hafta da çeyizlik mutfak eşyalarında oldukça indirim bulunuyor. Vatandaşlar tarafından yoğun olarak gün içerisinde araştırılan ve takip edilen kataloğu içeriğimizi sizler için hazırladık. Peki, 11 Aralık tarihli ŞOK kataloğunda bu hafta hangi fırsatlar var?

Giriş Tarihi: 11.12.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 09:38
ŞOK aktüel ürünler indirimi bugün başladı! İşte 11 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta

11 Aralık haftasının ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İndirim fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında "ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?" araması yapıyorlar. Hem ev ekonomisine hitap eden hem de çeşitli ürünlerin yer aldığı market zinciri vatandaşlara hizmette sınır tanımıyor. Teknolojik aletlerden giyime kadar birçok çeşidi bünyesinde barındıran ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!

Katalog için aşağıdaki görsele tıklayıınız...

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ŞOK aktüel ürünler indirimi bugün başladı! İşte 11 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta
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