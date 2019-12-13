Meral Kaplan’ın bakıcı davasına eş şoku

2011 yılında iş adamı Erhan Kanioğlu ile evlenen oyuncu ve manken Meral Kaplan eşinin yanında 10 yıldır bakıcı olarak çalışan 60 yaşındaki Rus uyruklu Molcova tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Savcılık ikili arasında yaşanan hakaret ve darp olayı sonrası soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonunda Meral Kaplan ve bakıcı Molcova hakkında hakaret ve basit yaralama suçları kapsamında iddianame düzenlendi. Kaplan ve bakıcı Molcova'nın müşteki şüpheli olarak yer aldığı dava Asliye Ceza Mahkemesinde başladı.

'BU EVDEN NE KADINLAR GİTTİ'

Meral Kaplan yaşananları mahkemede şöyle anlattı: "Eşimin yanında çalışan kadını, ablam gibi seviyordum. Bir süre önce çok yaşlandığını, gitmek istediğini söylemişti, ben de 'Tamam, gidersin' dedim. Evin içinde sürekli sorun çıkarıyordu. Birkaç gün önce ona 'Sen istersen biraz git, tatil yap, gel' dedim. O da bana dönüp 'Bu evden ne kadınlar gitti ama beni gönderemezsin' dedi, tartışmaya başladık. Sinirleri bozuk herhalde, beni öyle bir itti ki, başımı betona vurdum. 'Bundan sonra çocuğuma asla dokunmayacaksın' dedim diye de diş fırçalığını kafamda kırdı. Sonrasında annemi arayıp özür dilemiş ve kendisini sınır dışı ettireceğimden korktuğu için böyle bir şey yaptığını söylemiş." İfadelerini kullanmıştı.

'BAKICI MERAL'E HAKARET ETTİ'

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hazır bulunan oyuncu Meral Kaplan için, ablası Yıldız Kaplan ve annesi Ümit Kaplan tanık olarak dinlendi. Abla Kaplan mahkemede, 'Molkova hanım Meral Kaplana hakaret etti. Evde başka bir yardımcı bulunuyordu. Bu yardımcı kız kardeşimden montunu aldığı için Molcova ile arasında tartışma çıktı. Kız kardeşim onunla çalışmak istemiyordu. Bu konuyu konuşurlarken Molcova kardeşime beni bu evden kimler göndermeye çalıştı sen mi göndereceksin dedi.' İfadelerini kullandı.

'KIZIMIN KAFASINA VAZOYLA VURDU'

Meral Kaplan'ın annesi Ümit Kaplan olay günü evde olduğunu belirterek mahkemede 'Olay tarihinde kızım ile birlikte Meral'in evine gitmiştik. Kızım bir gün önceden hastanede kaldığı için vücudu kabarmıştı. Molcova ile çalışmak istemiyordu. Molcova ve Erhan salona girip çıkıyorlardı. Kızımın tuzlu yemek yememesi gerekiyordu. Molcovoya ben neden tuzlu yemek yaptığını sordum. Gayet sakin konuşuyorduk. Kızım Molcova'ya çok kızdığını bir süre gitmesini ve gözünün görmek istemediğini söyledi. Kızım ve bakıcı arasında sözlü tartışma yaşanmaya başladı. Kızım kavga sırasında bakıcıya hakarette bulunmadı. Bakıcı bana panik olduğu için Meral'i kafasına vazo ile vurduğunu söyledi. Bende 10 yıldır birlikteydiniz benden iyi anlaşıyordunuz dedim.' diye konuştu.

'MERAL ANNESİNE TEKME ATTI'

İş adamı Erhan Kanioğlu'nun ağabeyi mahkemede tanık olarak verdiği ifadesinde şu ifadeleri kullandı; O gün akşam kardeşime yemek yemeye gitmiştik. Yemek sırasında Meral ile bakıcı arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Meral'in annesi bakıcının suçu olmadığını söyleyince tartışma daha da büyüdü. Meral annesini dövmeye başladı. Meral hanım kavga sırasında bakıcıya 'Sen hırsızsın, seni bu ülkeden göndereceğim' dedi. Meral sinir krizi geçirmeye başlayınca annesi ve ablası sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bağrışmaları duyan kardeşim aşağıya indi.

İŞ ADAMI EŞİNDEN MAHKEMEDE ŞOK İFADE

Meral Kaplan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Erhan Kanioğlu mahkemede tanık olarak şu ifadeleri kullandı; 'Olay günü çalışma odamdayken sesler üzerine aşağıya indim. Meral öfkeli bir şekilde annesi, ablası ve bakıcıya saldırıyordu. Kavgayı ayırmaya çalıştım. Kardeşime Meral'i hastaneye götürmesini söyledim. İlişkimizin son zamanlarında Merak çok fazla agresifti. Daha önceden de hastanede doktorlara saldırmıştı. Meral bakıcının evden gitmesini istiyordu. Bu durumu bende olumlu karşıladım ancak yerine birisini bulana kadar şimdilik durmasını istedim. Tartışma sırasında eşim Meral bakıcıya Or...u, Ka...k, şeklinde küfürler savurarak Moldova'yı ittirdi. Bakıcı Moldova eşime vurmadı.'

MAHKEME ÇELİŞKİLİ İFADESİNİ YAKALADI Mahkeme iş adamı Erhan Kanioğlu'nun çelişkili ifadeler kullanması üzerine olay tarihinde emniyette verdiği ifadesi ile mahkemede verdiği ifadelerinin benzerlik göstermediğini belirtti. Olay tarihinde emniyette eşinin bakıcı tarafından darp edildiği yönünde ifade verdiği hatırlatılan iş adamına mahkemede tam aksini söylediği hatırlatılınca çelişkili ifade vermediği yönünde açıklamada bulundu.

30'DAN FAZLA ŞİKAYETTE BULUNDU

Meral Kaplan'ın avukatı iş adamı Erhan Kanioğlu'na bakıcının Kıbrıs'ta tedavi edilip edilmediğini ve olay günü emniyete neden geç gittiğini sorması üzerine Kanioğlu Kıbrıs'ta bakıcısını ayaklarında sorun olduğu için tedavi ettirdiğini söyledi. Emniyete neden geç gittikleri yönündeki soruya ise Moldova'nın valiz hazırladığını ve bakıcının zaten karakola gitmek gibi bir niyetinin olmadığını aynı zamanda Meral Kaplan ile aralarında yaklaşık 30'dan fazla soruşturma olduğu ancak tümünün takipsizlikle sonuçlandığını ifade etti.

MAHKEME DURUŞMAYI ERTELEDİ

Mahkeme tarafların esas hakkında savunmalarını yapmak için duruşmanın bir sonraki celseye bırakılmasına bu süre zarfında müşteki sanık Meral Kaplan'ın olay tarihinde tedavi gördüğü hastanelere müzekkere yazılmasına, kavganın yaşandığu evde bulunan kamera görüntülerinin bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

'BOŞANMA DAVASINDA TANIK OLARAK KULLANACAK'

Güzel oyuncu Meral Kaplan mahkeme çıkışı SABAH'a yaptığı açıklamada, 'Eşim çalışanında bir kozu olduğu için bakıcıyı kovamıyordu. Ben bu adamın 4'üncü eşiyim ve bir bakıcıyı kovmak yerine yeni doğum yapan eşiyle kavga etmeyi göze alabiliyor. Biz kavga sırasında boşanma aşamasında olduğumuz için bakıcıyı tanık olarak kullanacağını düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.