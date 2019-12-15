"Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı attığı komşularının saldırısına uğradı

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
İskender Karaduman'ın saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler de alt kattan yukarı çıkan 3 kişi Karaduman'ın kapısını yumruklamaya ve tekmelemeye başlıyor. Görüntülerin devamında ise Karaduman'ın elinde sopa ile kapıyı açmasıyla 3 kişinin saldırdığı görülüyor. Bu sırada bağırma seslerine çıkan karşı daireden çıkan bir kişi araya girmeye çalışıyor. Kapıya gelen 3 kişi ayırmak için dışarı çıkan karşı daire sahibine de tepki gösteriyor.
SALDIRGAN 3 KİŞİ SERBEST KALDI
Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de daire sahibine saldıran alt kat komşu ile iki oğlunu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından alt kat komşu ile iki oğlu serbest bırakıldığı öğrenildi.