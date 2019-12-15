Ördükleri oyuncaklar Almanya’ya satılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Mardin'de Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara devam eden kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de sattıkları ürünlerle aile bütçelerine destek oluyorlar. Amigurumi kursunda öğrendikleri teknikle iplerden oyuncak yapan kadınlar, bunları yurt dışına da satmaya başladı. Mardin'in maskotu haline gelen merkepler başta olmak üzere ördek, kelebek, ayı, dinozor, kurbağa, maymun, bebek, tavşan, kuzu gibi hayvan modelleri ve çizgi film karakterli oyuncaklar ören kadınlar, çalışmalarının takdirle karşılanmasından güç aldıklarını söylediler. Antibakteriyel ve organik iplerden yapılan oyuncakları kurumun sosyal medya hesaplarında paylaşan kadınların el emeği göz nuru ürünlerine yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da müşteri çıkmaya başladı. Kursiyer Zeynep Temiz, "Yurt dışındakiler genellikle bebek ve hayvan figürleri istiyorlar . Burada örgü oyuncak bebekleri yaparken adeta çocukluğumuza geri dönüyoruz. Sık iğne tekniğiyle örüp, içlerine pamukla dolduruyoruz. Bunların hepsi Almanya yolcusu. Kanserojen sağlıksız oyuncaklar yerine, el emeği organik oyuncakları daha çok tercih ediliyor"dedi. Zübeyde Parlakoğlu (55), "Sağlıklı örgü bebekler büyük ilgi görüyor. Torunlarıma oyuncak örmek için bu işi öğrendim ama şimdi satışını da yapıyoruz" diye konuştu. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete de kurum olarak 3 ayrı kurs merkezinde 465 kursta 13 binin üzerinde de öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.