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'da yaşlı kadının feci ölümü... Oğlu sinir krizi geçirdi

’da 72 yaşındaki kadın, sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalarak feci şekilde can verdi.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 20:58 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 20:59
Bartın'da yaşlı kadının feci ölümü... Oğlu sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Mekeçler köyünde oğlu Hüseyin Kemik ile birlikte kendilerine ait 2 katlı binada yaşayan Fatma Kemik (72), sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangında alevlerin arasında kaldı.

Yangın sırasında evde tek başına olan yaşlı kadın feci şekilde can verdi. Komşuların haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, AFAD ekipleri yaşlı kadının cansız bedenini evden çıkarttı. Fatma Kemik'in cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın sırasında çalışmakta olan oğlu Hüseyin Kemik, olay yerine geldiğinde sinir krizleri geçirdi.

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Bartın'da yaşlı kadının feci ölümü... Oğlu sinir krizi geçirdi
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