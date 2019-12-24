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Son dakika: ve 'da yeni orman yangınları! ’deki yangınlarda son durum!

Son dakika haberine göre, ’un Dernekpazarı ilçesinde 5 farklı noktada ve 'nin merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde örtü yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yangınlara güçlükle müdahale ediyor. Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınları kontrol altına alınmaya devam ediliyor. İşte son dakika haberinin detayları!

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.12.2019 20:53 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 20:55
Son dakika: Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınları! Karadeniz’deki yangınlarda son durum!

Bölgesi'nde, , Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınları çıkmıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 5 mahallede ve 'nin merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde farklı noktalardaki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

KARADENİZ'DEKİ YANGINLARDA SON DURUM

İhbar üzerine bölgeye Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, yangına güçlükle müdahale ederken bölgeye çevre illerden takviye arazöz ve itfaiye aracı da sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

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Son dakika: Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınları! Karadeniz’deki yangınlarda son durum!
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