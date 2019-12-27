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canlı yayında haberi olarak açıkladı! cinayetinde ile ilgili flaş gelişme!

Bir süredir 'nın programında işlenen olayı ile ilgili gelişmesi yaşandı. İkinci Palu vakası olarak bilinen olayda Müge Anlı konu ile ilgili tüm detayları tek tek ele almış ve olayların iç yüzünü ortaya çıkarmıştı. Geçtiğimiz günlerde ve gözaltına alınmış, sonrasında ise Cahit Ergül tutuklanmıştı. Zeynep Ergül ise denetimli serbestlikten yararlanmış ve sonrasında programa katılmıştı. Ancak şu an ki canlı yayında Müge Anlı son dakika olarak açıkladı. Zeynep Ergül hakkında flaş gelişme! İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 27.12.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 09:02
Müge Anlı canlı yayında son dakika haberi olarak açıkladı! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde Zeynep Ergül ile ilgili flaş gelişme!

Bir süredir programında işlenen Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili canlı yayında flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Cahit Ergül'ün dışında denetimli serbestlikten yararlanmış ve sonrasında canlı yayına kayılmıştı. Müge Anlı canlı yayında olarak açıkladı. Zeynep Ergül'ün evinin kömürlüğünden kemikler çıktı. İşte Müge Anlı Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi!

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA SON DAKİKA AÇIKLADI!

Bir süredir Müge Anlı programında işlenen Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı canlı yayında detayları açıklarken kızı gözyaşlarına boğuldu.

İşte ayrıntılar...

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Müge Anlı canlı yayında son dakika haberi olarak açıkladı! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde Zeynep Ergül ile ilgili flaş gelişme!
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