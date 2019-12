Türkiye, oluşturulmak istenen imajın aksine, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde bir çok Avrupa ülkesinin gerisinde.

Dünya Sağlık Örgütünün araştırmasına göre Türkiye, kadın cinayetleri vakasında bir çok Avrupa ülkesinin gerisinde. Örgütün 2015 araştırmasına göre Türkiye, 1 milyon kişi başına 5 cinayetle, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İspanya ile aynı bantta yer aldı. Bu rakam İsrail, Ermenistan ve Hırvatistan'da 7; Belçika, Avustralya ve Romanya'da 8 olarak gerçekleşti. Türkiye'de 2015'teki 1 milyon kişi başına 5 cinayet oranı da 2016'da 3.7, 2017'de 4.33 ve 2018 sonu itibarıyla da 3.4'le daha da düştü. Kadın cinayetlerinin yüksek olduğu ülkelerse Rusya (32), Meksika (35), Brezilya (42) ve Guatemala (72) oldu. Verilere bakıldığında kadın cinayetleri noktasında ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin tek başına belirleyici olmadığı, sosyal yapıların, kültürlerin çok farklı sonuçlar doğurabileceği de ortaya çıktı.



Kadına yönelik şiddette zirve Avrupa ülkelerinin

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu raporuna göre, AB'de 15 yaşından büyük her 3 kadından 1'i, bir erkeğin fiziksel ya da cinsel şiddetine maruz kalıyor. Rapora göre, AB'de kadının en çok şiddet gördüğü ülkeler yüzde 52 ile Danimarka ve yüzde 47 ile Finlandiya. Almanya'da bu oran yüzde 35, İngiltere ve Fransa'da yüzde 44, Hollanda'da ise yüzde 45. Bu rapora göre, Türkiye genelinde yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalmış olanların oranı ise yüzde 36.



AB'de her 20 kadından 1'i tecavüz mağduru

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı tarafından 2014 yılında 28 Avrupa Birliği üyesi ülkede 42 bin kadınla yüz yüze gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, bu ülkelerdeki taciz ve tecavüzlerin ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi. Buna göre, Avrupa Birliğinde her 20 kadından 1'i tecavüze uğruyor. Araştırmada, kadınların yaygın biçimde cinsel istismara uğradığı ancak bunların çok azının kayıtlara geçtiği de belirtildi. Araştırmadaki bir diğer detaysa, aile içi şiddet vakalarının sadece yüzde 14'ünün, diğer şiddet vakalarının da sadece yüzde 13'ünün rapor edildiği oldu.



Taciz ve tecavüz vakalarında ilk sırada İngiltere var

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2017 verilerine göre, taciz ve tecavüz olaylarında zirve İngiltere'nin. Ülkede 2017 yılında 48 bin 122 kadın tecavüze uğradı. Listede 14 bin 899 hadiseyle Fransa ikinci, 7 bin 831 hadiseyle Almanya üçüncü, 6 bin 810 hadiseyle de İsveç dördüncü sırada yer aldı.



Danimarka'da tecavüz neredeyse suç değil

Uluslararası Af Örgütünün verilerine göre de, Danimarka'da 'tecavüz' oldukça sık yaşanıyor ve tecavüzcülere nadiren ceza veriliyor. Bu sebeple de Danimarka'da kadınlar taciz ve tecavüz olaylarını polise bildirmeme eğilimi gösteriyor. Uluslararası Af Örgütü, 2017'de ülkede 25 bine yakın taciz ve tecavüz vakası yaşandığını, bunlardan sadece 890'ının güvenlik güçlerine bildirildiğini, bu olaylardan sadece 535'inin mahkemelerce dava olarak kabul edildiğini ve yalnız 94 saldırganın ceza aldığını bildirdi. Rakamlar diğer Avrupa ülkelerinde de korkunç boyutta. Öyle ki mayıs ayında Almanya ve Belçika'da binlerce kadın taciz ve tecavüzlerin örtbas edilmesine tepki için sokaklara döküldü.



Çocuk istismarında da tepede Avrupa var

Çocuklara yönelik şiddet ve cinsel içerikli yayınlarının 2016 yılı rakamları incelendiğinde ise, çocuk istismarına dair içeriklerin yer aldığı 57 bin 335 internet sitesi tespit edildi. İnternet kurbanlarının yüzde 89'unun kız çocukları olduğu, bu içeriklerin de yüzde 60'ının Avrupa merkezli sunuculardan elde edildiği bilgisine ulaşıldı. Hollanda çocuk istismarı yönelik içerikli görüntülerin en çok yüklendiği ülke olarak öne çıktı.

