Bursa’da ‘Baba Parası’ kahkahalara boğdu

BUGÜN NELER OLDU

Ahmet Kural, Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Rasim Öztekin'in başrollerini paylaştığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı 'Baba Parası' filmi, önceki gün Bursa'da gala yaptı. Filmin oyuncuları, Koru Park AVM'de Bursalı izleyicilerle bir araya geldi. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tanrısevsin, "İyi ki geldiniz çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi seneler diliyoruz" dedi. Kural, "Hepinize mutlu bir sene geçirmenizi dilerim. Burada sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah filmi izlerken bol bol gülersiniz efendim" şeklinde konuştu. Film gösterimi sonrasında tüm salon oyuncuları ayakta alkışladı.