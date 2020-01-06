Karadağ 'Montenegro' nerede ve hangi ülkede? Sorusu, vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Muhteşem koyları, temiz havası ve kayalıklarıyla dikkat çeken ülkenin başkenti Podgorica'dur. Son yıllarda Türk vatandaşlar tarafından da sıkça ziyaret ediliyor. Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra Sırbistan'ın zorlamasıyla yeni Yugoslavya'ya katılmış olan Karadağ hem konumu hem tarihi güzellikleriyle merak konusu olmayı sürdürüyor. Peki Karadağ 'Montenegro' nerede ve hangi ülkede? 'Podgorica' haritada yeri!

KARADAĞ- MONTENEGRO NEREDE VE HANGİ ÜLKEDE?

Montenegro diğer ismiyle Karadağ. Balkanlarda yer alan bir ülke. Podgorica ise Karadağ'ın başkenti. Montenegro eski Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biri olarak bulunuyordu. Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra yeniden Yugoslavya'ya bağlandı. Daha sonra ise 2003 yılında Sırbistan - Karadağ çatısı oluşturuldu. Montenegro yani Karadağ 2006'da bağımsız olma kararı aldı.

MONTENEGRO NÜFUSU

2018 sayımlarına göre, Montenegro'nun toplam 622.359 kişilik bir nüfusu var. Başkenti ise Podgoritsa'dır

Podgorica aynı zamanda Karadağ'ın (Montenegro) en büyük kenti olma unvanına da sahiptir.

KARADAĞ'IN (MONTENEGRO) ETNİK YAPISI

1991 sayımı verilerine göre Sırplar, Sırbistan-Karadağ federasyonunun toplam nüfusunun %69'unu oluşturmaktaydı. Karadağlılar ise toplam nüfusun %5'ini, Karadağ nüfusunun %62'sini oluşturuyordu. Slav olmayan Arnavut azınlık ise ülkedeki 2. büyük gruptu ve resmi tahminlere göre toplam nüfusa oranları %1 idi.

1965'ten sonra Sırbistan ve Karadağ'dan gelişmiş Avrupa ülkelerine ve Kuzey Amerika'ya sürekli göç yaşandı.

Eski Yugoslavya'nın dağılmasını ve Hırvatistan ile Bosna-Hersek'teki savaşı takip eden yıllarda göç Sırbistan ve Karadağ'a yöneldi.

Mülteci sayımı sonucu 1996 yılı ortalarında 566.200'ü mülteci statüsünde olan 646.000 kişi tespit edilmiştir.

79 bin 700 kişi ise, diğer cumhuriyetlerde yaşayan Sırp ve Karadağlılar, ya da Yugoslavya'ya mülteci olarak gelip Yugoslav vatandaşlığına geçen kimselerdir.