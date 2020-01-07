Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi son durum: Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı, ne zaman çıkacak, belli oldu mu? İşte ayrıntılar…

Genel Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. 2020 yılı ile birlikte çıkması beklenen af yasası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e 6 suçta kesinlikle indirim yapılmaması talimatı verilmişti. Öte yandan Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin af yasası ceza indirimi ile ilgili görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. Hal böyleyken 2020 yılına girmemiz ile birlikte vatandaşlar 'Af yasası ve ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak?' sorularını araştırmaya başladılar. İşte, af yasası ceza indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri…

AF YASASI VE İKİNCİ YARGI PAKETİ SON DURUM: AF YASASI VE CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM'ye sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' üzerindeki çalışmalarını sürdüren AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti'li Adalet Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanlığı bürokratları ve AK Parti'li hukukçu milletvekilleri TBMM'de toplantı gerçekleştirdi. AK Parti'li vekillerin üzerinde çalıştığı paketin, muhalefetin görüşüne sunulması bekleniyor. Ayrı paket olarak 2020'nin Ocak ayında Meclis'e sunulması planlanan infaz düzenlemesinin de ana hatları şekillenmeye başladı.