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Son dakika: Skandal sınav sorusu sonrası o öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

(), "Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine kamuoyu gündemine yansıyan, Çukurova ÇEAŞ ’ndeki ve dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan Öğretmen hakkında, görevlendirilerek inceleme/soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 20:08 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 20:09
Son dakika: Skandal sınav sorusu sonrası o öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

MEB'in sosyal medyadan paylaştığı açıklama şöyle:

"Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine kamuoyu gündemine yansıyan, Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ndeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan Öğretmen hakkında, Maarif Müfettişi görevlendirilerek inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

Tepki çeken soru şöyle:

"Okullarda öğretilen her şey hayatın bir yerinde mutlaka insanın karşısına çıkıyor, bu ne işime yarayacak, şu ne işime yarayacak diyen tipler de hayatla ilgili en ufak bir problemde çözümü düşünecek esneklikte beyin yapıları olmadığından apışıp kalıyorlar, okul eğitim elbette her şey değildir ama çok şeydir. Özellikle sosyal bilimler alanında öğrenilenler zamanla yaşamın bizzat içinde ortaya çıkıp hayat kurtarmaktadır" Kendini, ailesini, toplumu aşağılayan ama batı hayranlığı tavan yapmış 12. sınıf eşit ağırlıkta okuyan "Melahat kızımız" hocam din dersinde bu kadar şeyi öğrenmek zorunda mıyım" diye bir cümle kurabiliyor. Bu paragrafa göre Melahat nasıl bir kişilik yapısındadır?" Kaynak: Din dersinde öğretmenden skandal 'Melahat' sorusu!

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Son dakika: Skandal sınav sorusu sonrası o öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
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