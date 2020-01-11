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tahminler! 11 Ocak 2020 Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminleri gün içerisinde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Bugün için Türkiye geneli tahminlerine göre Marmara bölgesinde yer yer pus ve sis beklenirken iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı. Son günlerde etkisini tüm yurtta gösteren kış mevsimi çoğu ilde okulların tatil olmasına neden olmuştu. Meteoroloji günlük raporlarında yaşanabilecek tüm hadiselere karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Ocak cumartesi Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminleri ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.1.2020 07:21 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 08:03
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminler! 11 Ocak 2020 Bugün hava nasıl olacak?

Günlük tahminleri ve Genel Müdürlüğü resmi sitesindeki haberleri takip ediliyor. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren tüm yurtta etkisini gerçek anlamda gösteren kış mevsimi neredeyse ülkenin dört bir yanında yaşanan kar yağışları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı birçok ilde okullar tatil edilmişti. Hafta sonu planı yapmak isteyen vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? Sorusuna yanıt ararken her zaman olduğu gibi Meteoroloji yayınladığı raporda gün içerisinde yaşanabilecek olan buzlanma ve don hadisesi için vatandaşları uyardı. İşte 11 Ocak bugün yapılan Meteoroloji hava durumu tahminleri ve son dakika haberleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 11 OCAK METEOROLOJİ UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Haberimizin devamından Türkiye Geneli detaylı tahminlere ulaşabilirsiniz…

İşte diğer detaylar…

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Meteoroloji son dakika hava durumu tahminler! 11 Ocak 2020 Bugün hava nasıl olacak?
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