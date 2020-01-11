Meteoroloji son dakika hava durumu tahminler! 11 Ocak 2020 Bugün hava nasıl olacak?

Günlük hava durumu tahminleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesindeki son dakika haberleri takip ediliyor. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren tüm yurtta etkisini gerçek anlamda gösteren kış mevsimi neredeyse ülkenin dört bir yanında yaşanan kar yağışları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı birçok ilde okullar tatil edilmişti. Hafta sonu planı yapmak isteyen vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? Sorusuna yanıt ararken her zaman olduğu gibi Meteoroloji yayınladığı raporda gün içerisinde yaşanabilecek olan buzlanma ve don hadisesi için vatandaşları uyardı. İşte 11 Ocak bugün yapılan Meteoroloji hava durumu tahminleri ve son dakika haberleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 11 OCAK METEOROLOJİ UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Haberimizin devamından Türkiye Geneli detaylı tahminlere ulaşabilirsiniz…

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