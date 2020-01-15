Recep Aktuğ hayatını kaybetti

Geçen yıl hastanede KOAH teşhisi konulan ve tedavi altına alınan Recep Aktuğ'dan kötü haber geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Hilmi karakteriyle hafızalara kazınan Recep Aktuğ, sabaha karşı hayatını kaybetti. 65 yaşında hayata gözlerini yuman Aktuğ'un ölüm haberini oyuncu kızı Zeynep Aktuğ, "Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim" diyerek sosyal medya hesabından duyurdu.Müzisyen ve oyuncu Aktuğ'un cenazesi, bugün İstanbul'da defnedilecek. Aktuğ için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek."Aşk-ı Memnu", "Kurtlar Vadisi" ve "Fetih 1453" adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin unutamadığı isimler arasına giren şarkı sözü yazarı ve şarkıcı Aktuğ için Oda Tiyatrosu ve Oyuncular Sendikası başsağlığı mesajı yayımladı. Ünlü isimler de vefat haberinin ardından sosyal medyada açıklamada bulundu.Aktuğ'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Ersoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sanatçının siyah beyaz bir fotoğrafını kullanarak, "Usta oyuncu ve müzisyen Recep Aktuğ'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.Sözler bazen anlamlarını yitirir. Işıklar içinde uyu güzel adam.Sanat camiamızın çok değerli bir üstadı, ağabeyimiz Recep Aktuğ vefat etti, çok üzgünüm. Mekânı cennet olsun.Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun... Çok üzgünüm, çok erken oldu arkadaşım.

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