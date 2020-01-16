Asit yağmuru nedir, zararları nelerdir ve neden oluşur? İstanbul için asit yağmuru uyarısı yapıldı!

İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan tarafından İstanbul için yapılan uyarının ardından vatandaşlar asit yağmuru nedir, nasıl oluşur? Şeklindeki araştırmalarını arama motorları üzerinden yoğunlaştı. Uzmanlar önlem alınması gerektiğini vurgularken 16 Ocak Perşembe yani yarın beklenen bu yağışın yüksek basınç nedeniyle gerçekleşeceği bilgisi verildi. İnsan sağlığını tehdit edecek şekilde tehlikeli olan bu yağışların deri, göz ve solunum sistemine direkt olarak etkileri mevcuttur. Peki, Asit yağmuru nedir, nasıl oluşur? Asit yağmuru zararları nelerdir? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

İSTANBULLULAR DİKKAT! ASİT YAĞMURU GELİYOR!

İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan tarafından yapılan son dakika uyarısının hemen ardından vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Bu yağışların özellikle tarım alanlarını etkileyeceği direkt olarak insan ve diğer canlılarının etkilenmesine neden olacağı uyarısında bulunuldu. Haberimizin devamından "Asit yağmuru nedir, nasıl oluşur?" sorularının cevabına ve İstanbul için yapılan uyarı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar...