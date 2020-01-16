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, zararları nelerdir ve neden oluşur? için asit yağmuru uyarısı yapıldı!

Geçtiğimiz günlerde uzmanlar tarafından yapılan asit yağmuru uyarısının ardından vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Yüksek basıncın neden olduğu bildirilen bu yağışların 16 Ocak yani yarın ve Pazar günü beklendiği bildirilirken İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan vatandaşların önlemlerini almaları gerektiğini bildirdi. Yapılan açıklamalarda, asit yağmurunun insan sağlığı açısından ciddi etkilere sahip olduğu ifade edilirken özellikle deri, göz ve solunum yollarındaki sağlık problemlerine belirtildi. Peki, , neden oluşur? nelerdir? İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler!

Giriş Tarihi: 16.1.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 08:58
Asit yağmuru nedir, zararları nelerdir ve neden oluşur? İstanbul için asit yağmuru uyarısı yapıldı!

İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan tarafından için yapılan uyarının ardından vatandaşlar , nasıl oluşur? Şeklindeki araştırmalarını arama motorları üzerinden yoğunlaştı. Uzmanlar önlem alınması gerektiğini vurgularken 16 Ocak Perşembe yani yarın beklenen bu yağışın yüksek basınç nedeniyle gerçekleşeceği bilgisi verildi. İnsan sağlığını tehdit edecek şekilde tehlikeli olan bu yağışların deri, göz ve solunum sistemine direkt olarak etkileri mevcuttur. Peki, Asit yağmuru nedir, nasıl oluşur? nelerdir? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

İSTANBULLULAR DİKKAT! ASİT YAĞMURU GELİYOR!

İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan tarafından yapılan son dakika uyarısının hemen ardından vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Bu yağışların özellikle tarım alanlarını etkileyeceği direkt olarak insan ve diğer canlılarının etkilenmesine neden olacağı uyarısında bulunuldu. Haberimizin devamından "Asit yağmuru nedir, nasıl oluşur?" sorularının cevabına ve İstanbul için yapılan uyarı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar...

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Asit yağmuru nedir, zararları nelerdir ve neden oluşur? İstanbul için asit yağmuru uyarısı yapıldı!
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