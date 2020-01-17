Eski CEO’nun yeni kaçış görüntüleri

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Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada yeni görüntü ortaya çıktı. 29 Aralık'ta Osaka'dan Atatürk Havalimanı'na inen uçakta bulunan ve İstanbul Havalimanı'nda tarifeli uçakla Lübnan'a giden yabancı uyruklu 2 kişinin, Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçmasına yardım ettikleri ve müzik kutusu içerisinde Türkiye'ye gelene kadar uçakta eşlik ettikleri iddia edildi. Carlos Ghosn'la birlikte iniş yapan ABD vatandaşı Michael T. (60) ile Lübnan vatandaşı George Antoine Z'nin (61), görüntülerde kontrol noktasında arka arkaya işlemlerini yaptırarak çıkış yaptıkları yer alıyor.