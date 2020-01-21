Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve İstanbul için kar yağışı uyarısı! İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıklarında ciddi derecede düşüşler yaşanmış, pek çok ilimizde kar yağışları görülmüştü. Hal böyleyken, özellikle batı illerinde yaşayan vatandaşlar 'kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Son olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Tekirdağ arasındaki sınır ilçelerden olan Çatalca ve Silivri'de kar yağışının başlamasının ardından MGM'den yapılacak açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. Haberimizin içerisinden önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporuna ulaşabilir, İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da bugün bazı ilçelerde karla karışık yağmur gerçekleşti. Hal böyleyken, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu…