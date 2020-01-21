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’den ve için kar yağışı uyarısı! İstanbul’da hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu internet sitesi üzerinden olarak yayınladı. Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde sıcaklıklarda kademeli olarak azalmalar devam ederken, yurt genelinde pek çok ilde sağanak ve kar yağışları görüldü. Hal böyleyken, özellikle batı illerimizde yaşayan vatandaşlar ‘Kar ne zaman yağacak?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde ile Tekirdağ arasındaki sınır ilçelerden olan Çatalca ve Silivri’de kar yağışının başlamasının ardından İstanbul’a ne zaman kar yağacak? sorusu merak konusu olmaya başladı. Haberimizin içerisinden MGM tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunu ulaşabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 21.1.2020 19:02 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve İstanbul için kar yağışı uyarısı! İstanbul’da hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve kar yağışı uyarısı geldi! Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıklarında ciddi derecede düşüşler yaşanmış, pek çok ilimizde kar yağışları görülmüştü. Hal böyleyken, özellikle batı illerinde yaşayan vatandaşlar 'kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Son olarak geçtiğimiz günlerde ve Tekirdağ arasındaki sınır ilçelerden olan Çatalca ve Silivri'de kar yağışının başlamasının ardından MGM'den yapılacak açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. Haberimizin içerisinden önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporuna ulaşabilir, İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da bugün bazı ilçelerde karla karışık yağmur gerçekleşti. Hal böyleyken, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve İstanbul için kar yağışı uyarısı! İstanbul’da hava nasıl olacak?
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