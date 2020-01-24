SON DAKİKA! Elazığ'da şiddetli 2 deprem daha oldu! Elazığ depremi ölü ve yaralı var mı? İlk görüntüler geldi...

Elazığ'da peş peşe depremler olmaya devam ediyor! Elazığ'da bugün saatler 20.55'i gösterdiğinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yaşanan büyük sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe neden olurken, deprem Gaziantep, Tunceli, Diyarbakır, Malatya gibi illerden de yoğun bir şekilde hissedildi. AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre ise yaşanan büyük sarsıntının ardından 5.4 ve 5.1 büyüklüğünde iki depremin daha yaşandığı belirtildi. Başta Elazığ olmak üzere Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa gibi illerde yoğun bir şekilde hissedilen deprem ile ilgili son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinden takip edebilir, can ve mal kaybı olup olmadığı ile ilgili açıklamaları bulabilirsiniz…

ELAZIĞ'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER OLMAYA DEVAM EDİYOR! MALATYA, TUNCELİ VE GAZİANTEP'TE DE HİSSEDİLDİ! KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Elazığ'da bugün saatler 20.55'yi gösterdiğinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre depremin büyüklüğünün 6.5 olduğu belirtildi. Öte yandan yaşanan bu sarsıntıların ardından 5.4 ve 5.1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldiği belirtildi. Haberimizin içerisinden yaşanan sarsıntı ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, Kandilli ve AFAD son depremler listesini bulabilirsiniz...

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN ELAZIĞ DEPREMİ AÇIKLAMASI!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.