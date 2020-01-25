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Depremde ölenlerin sayısı 29'a yükseldi

'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.1.2020 20:23 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 20:49 ABONE OL
Depremde ölenlerin sayısı 29'a yükseldi

Dün akşam saatlerinde saat. 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde Elazığ ve Malatya'da birçok yapının yıkılmasına neden oldu. Gün içerisinde 4'ü Malatya'da, 18'i Elazığ'da olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği depremde ölü sayısı, AFAD tarafından akşam saat 20.00 sıralarında yapılan açıklamayla 29'a yükseldiği bildirildi.

72 BİNA YIKILDI

Açıklamada ayrıca, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı ve 409'unun az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı.

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Depremde ölenlerin sayısı 29'a yükseldi
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