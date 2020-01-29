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Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? depreminde sismik izolatör olan bina hasar almadı!

Ülkemizde son olarak yaşanan ve 41 kişinin ölümüne neden olan Depremi sonrasında Sismik izolatör nedir sorusu vatandaşların gündemine geldi. Büyük hasar alan ilimizde bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanesi bu sistem sayesinde büyük felaketin hemen arkasından kesintisiz sağlık hizmeti verebildi. Hastanenin güvenli yapısı vatandaşların oraya sığınmasına neden olurken kurumun mimarı Ahmet Akyüz konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Sismik izolatör nedir? 6.8'lik Elazığ depreminde en güvenli binada sismik izolatör vardı! İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.1.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 10:56 ABONE OL
Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? Elazığ depreminde sismik izolatör olan bina hasar almadı!

depremi sonrasında en güvenli bina olan ve hasar almayan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Sismik izolatör bulunduğu belirlendi. Binlerce vatandaşın sığındığı yapının mimarı konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken Elazığ'da bu sistemle donatılan tek binanın orası olduğu tespit edildi. Afet sonrasında kesintisiz hizmet verebilen bu yapı vatandaşların dikkatini çekerken internet üzerinden Sismik izolatör nedir sorusunun yanıtı aranmaya devam ediyor. İşte 6.8'lik Elazığ depreminde en güvenli binada bulunan sismik izolatör ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

SİSMİK İZOLATÖR NEDİR?

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmeyen ve şehrin en güvenli yapısı sayılabilecek Elazığ Fethi Tekin Şehir Hastanesi'nde, zemininde bulunan 872 izolatörü sayesinde kesintisiz sağlık hizmeti verilebildi. Fethi Tekin Şehir Hastanesi'nin mimarı Ahmet Akyüz, "Depremden 5-10 dakika sonra evimden çıkıp hastane binasına koştum. Elazığ'da şu anda sismik izolatör sistemi ile donatılmış tek yapı burası. Hastanenin ne kadar güvenli ve sağlam olduğunu biliyordum. Geldiğimde buradaki insan kalabalığı dikkatimi çekti. Vatandaşlar da güvenli buldukları için zannediyorum depremden hemen sonraki dakikalarda soluğu burada almışlardı" dedi.

İşte diğer detaylar...

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