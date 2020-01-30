Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cuma namazı vakitleri 31 Ocak 2020: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı vakitleri 31 Ocak 2020: , , ve il il cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

Müslüman âlemi için bir Cuma gününün daha huzuru yaşanıyor. Ocak ayının son günü olma özelliğini taşıyan bu mübarek günde milyonlarca vatandaş Cuma namazı ibadetini yerine getirecek. Bu doğrultuda, 31 Ocak 2020 Cuma namazı saati büyük önem arz ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından , , ve Trabzon başta olmak üzere il il Cuma namazı saati duyuruldu. Peki, Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Haberimizden, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığı bilgiler ile 31 Ocak 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.1.2020 01:28 ABONE OL
Cuma namazı vakitleri 31 Ocak 2020: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

Bir Cuma gününün daha huzurunu yaşarken, mutluluğunu etrafımızdakilerle paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar için il il Cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bilindiği üzere, Cuma namazı vakti, her ilde farkılılık gösteriyor. Durum böyle olunca da, 'Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020! Kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile en güzel Hayırlı Cumalar dilekleri...

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ 31 OCAK 2020

, , ve Trabzon başta olmak üzere il il Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, İstanbul ve yurt genelindeki diğer illerde Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

İşte, namaz vakitleri;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma namazı vakitleri 31 Ocak 2020: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN