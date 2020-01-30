Cuma namazı vakitleri 31 Ocak 2020: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

Bir Cuma gününün daha huzurunu yaşarken, mutluluğunu etrafımızdakilerle paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar için il il Cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bilindiği üzere, Cuma namazı vakti, her ilde farkılılık gösteriyor. Durum böyle olunca da, 'Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ 31 OCAK 2020

İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon başta olmak üzere il il Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, İstanbul ve yurt genelindeki diğer illerde Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

İşte, namaz vakitleri;