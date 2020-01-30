Corona virüsü hakkında son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs için acil durumu ilan etti

Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti. Corona virüsü hakkında son gelişmeler ise şu şekilde;

TÜM DÜNYAYA YAYILIYOR

Çin'in Wuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkan yeni virüs şimdiye kadar 41 kişinin ölümüne ve yaklaşık 1000 kişinin de hastalanmasına neden oldu. ABD ve Avrupa'da da vakalar olduğu doğrulanırken, hastalık zatürre benzeri belirtiler gösteriyor. Yeni ölümcül virüs, SARS ve MERS gibi ölümcül hastalıklara neden olan virüslerle aynı aileden.

Şu ana kadar çevrimiçi panelde doğrulanmış vaka sayısı şöyle: Çin ana karasında 916, Tayland'da 5, Tayvan ve Singapur'da 3, Hong Kong, Macau, Güney Kore, Japonya, ABD, Vietnam ve Fransa'da 2. Avustralya'da da doğrulanmış 1 koronavirüs vakası yaşandı. ABC News, beş ayrı hastanın da koronavirüs şüphesiyle kontrol edildiğini belirtiyor.

Çin'deki ölümcül Corona Virüsü nasıl bulaşıyor? Belirtileri neler? Hastalar nasıl ölüyor? Corona Virüsü bulaşan hastalar iyileşebilir mi?

HALKA MORAL AŞILANMAYA ÇALIŞILIYOR

Bin kişilik Whuan'daki hastanenin de inşasının birkaç günde bitmesi hedefleniyor. Çin resmi kaynakları iyileşen 124 kişinin hikayelerine ekranlarda yer vererek halkına moral aşılamaya çalışıyor. Ancak büyük şehirlerde sokağa çıkanların sayısı azaldı, bazı bölgelerde gıda eksikliği baş göstermeye başladı.

'KIRMIZI ALARM' VERİLDİ

Nijerya hükümeti, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip coronavirüsü nedeniyle ülkede "kırmızı alarm" ilan etti.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın, Çinlilerin sık seyahat ettiği Afrika ülkelerinden biri olduğunu ve bu nedenle ülkede kırmızı alarm verildiğini belirtti.

Havalimanlarında virüsün görüldüğü ülkelerden gelen yolculara sağlık taraması yapılmaya başlandığını aktaran Ehanire, özellikle Çin'e seyahat etmek isteyen Nijeryalıların da seyahatlerini ertelemesi çağrısında bulundu.

Ehanire, tüm havayolları şirketlerinin uçak inmeden önce hastalanan herhangi bir yolcu olması durumunda yetkililere bildirmeleri gerektiğini kaydetti.

YUNANİSTAN'DA KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

Yunanistan'ın Selanik kentinde, 62 yaşında bir erkeğin yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle müşahede altına alındığı bildirildi.

Yunan basınına açıklama yapan AHEPA Hastane Müdürü Panayotis Panteliadis, dün hastaneye kaldırılan bir kişide koronavirüse benzer belirtilerin görüldüğünü dile getirdi. Panteliadis, hastaya yapılan test sonuçlarının yarın çıkacağını söyledi.

Hastanede karantinada tutulan ve Yunan vatandaşı olduğu belirtilen kişinin kısa süre önce Çin'in Vuhan kentini ziyaret ettiği aktarıldı.