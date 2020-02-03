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‘Baba akü yok’ sahnesi gerçek oldu

’ın Bismil ilçesinde sabah işe gitmek için aracına binen bir vatandaş, akünün çalındığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan bu olay, Vizontele filminde ’in söylediği ‘Baba akü yok’ repliğini hatırlattı

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.2.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 10:51 ABONE OL
‘Baba akü yok’ sahnesi gerçek oldu

Diyarbakır'ın Bismil bir kişi, dün akşam evinin önüne park ettiği aracına, sabah işe gitmek için bindi. Aracının çalışmadığını gören talihsiz vatandaş, akünün çalındığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan olay, Vizontele filmindeki 'Baba akü yok' repliğini hatırlattı.



Olay, Bismil ilçesi Ak Pınar Mahallesi 309 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Gündüz, 06 YPZ 90 plakalı aracını dün akşam saatlerinde evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen Gündüz, otomobilinin çalışmadığını gördü. Aracının kaputunu açan Gündüz, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Otomobilinden akünün çalındığını gören Gündüz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri, olay yerine gelerek delil çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri, hırsız veya hırsızların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.



AKILLARA 'BABA AKÜ YOK' REPLİĞİNİ GETİRDİ

Yaşadığı durumla ilgili açıklama yapan araç sahibi Hasan Gündüz, sabah saatlerinde aracına bindiğini ve otomobilinin çalışmadığını söyledi. Gündüz, "Aracıma bindim ve kontağı çevirdim. Otomobilin çalışmadığını gördüm ve kaputu açtım incelemek için. Aracın ön kısmına baktığımda akünün olmadığını gördüm. Durumu polis ekiplerine bildirdim. Kendileri gelip inceleme yaptılar. Bunu yapan zanlıların bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

Yaşanan bu olay, Vizontele filminde Şafak Sezer'in 'Baba akü yok' repliğini akıllara getirdi.

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