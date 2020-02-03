ŞOK Market çalışma ve mesai saatleri 2020: ŞOK şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Düzenli olarak yayınladığı ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerinin yüzünü güldüren ŞOK marketler zinciri, çok sayıda ürünü cazip fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Aynı zamanda oldukça geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olması ŞOK marketi tercih edilen bir süpermarket haline getiriyor. Özellikle aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin satışa çıktığı günlerde ürün stoklarına yetişebilmek amacıyla sabahın erken saatlerinde markete gidecek olanlar 'ŞOK market saat kaçta açılır' sorusunun yanıtını da merak ediyor.

Sizin için hazırladığımız haberimizden, 2020 ŞOK mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir, ŞOK marketlerinin kaçta açılıp kaçta kapandığını, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Yurt çapında çok sayıda şubesi bulunan ve cazip fırsatlarıyla çok sayıda müşteriye hizmet veren ŞOK marketleri, haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Ürün çeşitliliği açısından da oldukça cazip fırsatlar barındıran ŞOK marketlerinin çalışma saatleri genel olarak aynıdır.

ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah açılış: 09:00

Haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet veren ŞOK şubelerinin sabah açılış saati 09:00'dır.

ŞOK ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Öğle arası: ŞOK marketlerinde öğle arası verilmez. Sabah 09:00 itibarıyla açılan market akşam mesai bitimine kadar sürekli olarak açık kalır. ŞOK market Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

ŞOK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kapanış: 21:00

ŞOK market kapanış saatleri tüm şubelerde aynıdır. Sabah 09:00'da açılan şubeler akşam 21:00'da kapanır.

ŞOK RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

ŞOK şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.

ŞOK MARKET İLETİŞİM BİLGİLERİ 2020

Müşteri İletişim Merkezi

0212 576 33 00

Şok Marketler Ticaret A.Ş



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