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Son dakika haberi: Aslı Bekiroğlu’dan yeni ! İşte detaylar…

Ünlü dizi oyuncusu Aslı Bekiroğlu’nun, sevgilisi Can Koçkan ile birlikte çekilen özel fotoğrafların internet ortamında paylaşım siteleri ve sosyal medya hesaplarında paylaşılması olayından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak kısa video paylaşım uygulamasından çektiği videolarla tanınan ve sonrasında dahil olduğu dizilerle gündeme gelen genç oyuncu Aslı Bekiroğlu’dan olayın yaşanmasının ardından yaptığı bir dizi açıklamaya bugün yenisi eklendi. Kişisel sosyal medya hesabındaki hikayeler kısmında yaptığı paylaşıma yeni açıklamalar ekleyen Bekiroğlu, o konuya dikkat çekti. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 3.2.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 22:05 ABONE OL
Son dakika haberi: Aslı Bekiroğlu’dan yeni açıklama! İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşım sitelerinde sevgilisi Can Koçkan ile birlikte çekilmiş özel fotoğrafları paylaşılan Aslı Bekiroğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamalara bir yenisi eklendi. Tüm Türkiye'de yankılanan son dakika olayına ilişkin dizi oyuncusu Aslı Bekiroğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden daha önce de yaptığı açıklamalara bugün yaptığı bir paylaşımla yenisini ekledi. İlk olarak kısa video paylaşımları yapılan bir platformda videolar çeken ünlü oyuncu daha sonra dahil olduğu dizilerle gündeme gelmişti. İşte Aslı Bekiroğlu'nun son dakika açıklamalarından detaylar…

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Son dakika haberi: Aslı Bekiroğlu’dan yeni açıklama! İşte detaylar…
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