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Son dakika: Beyzıt'ta tramvay yolunda itfaiye aracı otomobile çarptı; tramvay seferleri aksıyor

Gelen son dakika haberine göre; Tramvay Durağı yakınında, tramvay yolunda, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı. otomobil sürücüsü kadın yaralandı. Tramvay seferleri Topkapı yönünde yapılamıyor.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 23:06 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 23:12 ABONE OL
Son dakika: Beyzıt'ta tramvay yolunda itfaiye aracı otomobile çarptı; tramvay seferleri aksıyor

Fatih Beyazıt Meydanı'nda itfaiye aracı ile bir otomobil tramvay yolunda çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken tramvay seferleri durdu.

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Son dakika: Beyzıt'ta tramvay yolunda itfaiye aracı otomobile çarptı; tramvay seferleri aksıyor
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