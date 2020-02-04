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Son dakika: Beyzıt'ta tramvay yolunda itfaiye aracı otomobile çarptı; tramvay seferleri aksıyor
Son dakika: Beyzıt'ta tramvay yolunda itfaiye aracı otomobile çarptı; tramvay seferleri aksıyor
Gelen son dakika haberine göre; BEYAZIT Tramvay Durağı yakınında, tramvay yolunda, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü kadın yaralandı. Tramvay seferleri Topkapı yönünde yapılamıyor.
Giriş Tarihi: 4.2.2020 23:06Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 23:12ABONE OL
Fatih Beyazıt Meydanı'nda itfaiye aracı ile bir otomobil tramvay yolunda çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken tramvay seferleri durdu.