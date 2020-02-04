İstanbul Valiliği’nden son dakika hava durumu uyarısı geldi! Hızı 80 km’yi bulacak fırtına için dikkat!

Sert kış aylarını yaşadığımız şu dönemde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konulardan bir tanesi de hava durumu oluyor. Özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan hava durumu raporunu inceleyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. İstanbul Valiliği'nden ise son dakika kuvvetli fırtına uyarısı geldi. Özellikle Çarşamba günü için şiddetini gösterecek olan fırtınanın hızı 80 km'yi bulacak olup, İstanbul Valiliği bu konuda vatandaşları uyarıyor. Buna göre; son dakika hava durumu raporuna haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL VALİLİ UYARDI! HIZI SAATTE 80 KM'Yİ BULACAK!

İstanbul Valiliği Çarşamba günü için vatandaşları uyardu. Hızı 80 km'yi bulacak olan kuvvetli fırtına ve yağış için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Buna göre; son dakika hava durumu bilgisine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

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