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’nden uyarısı geldi! Hızı 80 km’yi bulacak fırtına için dikkat!

güncel olarak raporunu resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların hizmetine sunuyor. Kış aylarını sert bir şekilde geçirdiğimiz şu dönemde özellikle sağanak yağış, fırtına ve kar yağışı beklentisi oldukça arttı. Yurdun yüksek kesimlerinde görülen kar yağışının ardından özellikle "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. ise vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Edinilen hava durumu bilgisine göre; kuvvetli fırtına gelecek ve hızı 80 km'yi bulacak. Özellikle Çarşamba günü için beklenen fırtına için vatandaşları uyaran valilik konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Buna göre; Çarşamba (5 Şubat 2020) hava nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 4.2.2020 23:28 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 23:35 ABONE OL
İstanbul Valiliği’nden son dakika hava durumu uyarısı geldi! Hızı 80 km’yi bulacak fırtına için dikkat!

Sert kış aylarını yaşadığımız şu dönemde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konulardan bir tanesi de oluyor. Özellikle MGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan hava durumu raporunu inceleyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. 'nden ise kuvvetli fırtına uyarısı geldi. Özellikle Çarşamba günü için şiddetini gösterecek olan fırtınanın hızı 80 km'yi bulacak olup, İstanbul Valiliği bu konuda vatandaşları uyarıyor. Buna göre; raporuna haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL VALİLİ UYARDI! HIZI SAATTE 80 KM'Yİ BULACAK!

İstanbul Valiliği Çarşamba günü için vatandaşları uyardu. Hızı 80 km'yi bulacak olan kuvvetli fırtına ve yağış için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Buna göre; son dakika hava durumu bilgisine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

İşte tüm bilgiler!

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İstanbul Valiliği’nden son dakika hava durumu uyarısı geldi! Hızı 80 km’yi bulacak fırtına için dikkat!
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