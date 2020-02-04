Aslı Bekiroğlu'ndan o fotoğraflar hakkında son dakika açıklaması geldi! "Hepinizi mahkemeye verdim..."

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşım sitelerinde sevgilisi Can Koçkan ile birlikte çekilmiş özel fotoğrafları paylaşılan Aslı Bekiroğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamalara bir yenisi eklendi. Tüm Türkiye'de yankılanan son dakika olayına ilişkin dizi oyuncusu Aslı Bekiroğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden daha önce de yaptığı açıklamalara bugün yaptığı bir paylaşımla yenisini ekledi. İlk olarak kısa video paylaşımları yapılan bir platformda videolar çeken ünlü oyuncu daha sonra dahil olduğu dizilerle gündeme gelmişti. İşte Aslı Bekiroğlu'nun son dakika açıklamalarından detaylar…