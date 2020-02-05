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Ahmet için ilk adım atıldı

Beyincik erimesi hastalığı tedavisi için 700 bin euro gereken Ahmet için o para toplandı. Küçük çocuk, tedavi için ailesiyle ’ya geldi

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Ahmet için ilk adım atıldı
Batman'da beyincik erimesi hastalığına (NCL2) yakalanan 5 yaşındaki Ahmet Çınar Abay'ın tedavi sürecine başlandı. SABAH'ın 'El ele verelim Ahmet'i kurtaralım' çağrısı sonrası başlatılan yardım kampanyasında 2 milyon 350 bin lira toplandı. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Vildan Göknur Haliloğlu tarafından muayene edilen Ahmet'in önce ameliyatı ardından da ilaçla tedavisi planlanıyor.
SABAH'a konuşan baba İhsan Abay, "Tahliller sonrası ameliyat ve diğer tedavi süreçleri başlatılacak. SABAH'ın yayınları bizim yeniden hayata tutunmamıza vesile oldu" dedi.
Batman'da öğretmenlik yapan İhsan ve Fatma Abay çiftinin çocukları Emircan (11) ile Ahmet Çınar (5) dünyada nadir görülen ölümcül NCL (Nöronal Ceroid Lipfouscinosis) olarak bilinen beyin erimesi hastalığına yakalanmıştı. 11 yaşındaki Emircan Mert için tedavi şansı bulunmuyor ancak 5 yaşındaki Ahmet Çınar'ın Türkiye'de olmayan 700 bin euro'luk ilaçla tedavi şansı bulunuyordu. SABAH, geçtiğimiz aralık ayında konuşu sayfalarına taşımıştı.
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Ahmet için ilk adım atıldı
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