Hâkimden hâkime üç kuruşluk dava

Sivas Adliyesi'nde yaşanan sıra dışı olay şöyle gelişti. İstanbul'da hâkim olan Hakkı Yalçınkaya hakkında memleketi Erzincan'da ev yaptırdığı sırada yaşanan bir iş kazası sebebiyle dava açıldı. Sivas 1. İş Mahkemesi'nde görülen davanın 29 Kasım 2019'da yapılan duruşmasına hakim Yalçınkaya davaya bizzat katılarak savunma yaptı. Yalçınkaya savunma yaptığı sırada, mahkeme hâkimi Mustafa Dayan'ı kendisinin beyanlarını anlamı değişecek şekilde tutanağa geçirdiğini öne sürerek uyardı.Bunun üzerine iki hakim arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine hakim Yalçınkaya meslektaşı tarafından duruşma salonundan atıldı. 30 yıllık hâkim olan Hakkı Yalçınkaya, kendisine "Bu ne biçim hakim" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle hakim Mustafa Dayan'a sembolik olarak '3 kuruşluk' tazminat davası açtı. Dava ilerleyen günlerde Sivas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.Sivas Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde hakim Yalçınkaya şu ifadelere yer verdi: "Davalı, hâkim formasının kendisine başkalarını aşağılayıcı söz sarf etme hakkı verdiği algısına kapılarak 29 Kasım 2019 günü ilk katıldığım celsede 'Bu ne biçim hâkim' diyerek bana hakaret etmiştir. Mesleki kişiliğime sözlü saldırmıştır. Bu saldırının yargısal faaliyetle alakası olmayıp hâkimin ahlaki, hukuki değerleri içselleştirmesi ve kabullenmesi yönüyle ilgili olduğunun izahı olmayacak kadar açıktır... Büyüklük hezeyanlarıyla yürütülen davaların tamamının iade-i itibar konusu olduğunu hukuk tarihi hepimize göstermiştir. Hâkimlik formasıyla kendini toplumun üstünde görenler bu formanın iade edilmesi halinde sokakta her gün muhatap olduğu insanlardan dahi selam alamadıkları sosyolojik gerçek olduğu bilincindeyim."

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