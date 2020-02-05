Son dakika: Van Bahçesaray'da üçüncü çığ uyarısı! Meteorolojiden ‘Bahçesaray’ açıklaması

Son dakika haberi: Van'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci çığda 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri, 9'u sivil olmak üzere 23 vatandaş hayatını kaybetti.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çığ bölgesinde bugün akşam saatlerine kadar orta ve zamanla hafif kuvvette kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor. Yarın (Perşembe) bölgede yağış beklenmiyor. Cuma günü başlayacak kar yağışlarının öğleden sonra etkisini arttırması ve pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgârla birlikte tipi şeklinde yoğun olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Bölgede çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ÜÇÜNCÜ ÇIĞ UYARISI

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

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VALİ BİLMEZ'DEN AÇIKLAMA: 23 KAYBIMIZ VAR

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri olmak üzere 14 personelin şehit olduğunu bildirdi. 9 sivil vatandaşımızla birlikte can kaybı sayısı 23 olarak güncellendi.

Çığın yaşandığı bölgeye giden Vali Bilmez, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde kurtarma ekibinin üzerine çığ düştüğünü anımsattı.

Ekiplerden çok sayıda kişinin çığ altında kaldığını ifade eden Bilmez, "30'a yakın kişi kurtarıldı. Durumu ağır olup sevk edilenler var. Çalışmalar devam ediyor. İkinci çığ olayında şu ana kadar tespit edilen 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri yaşamını yitirdi." dedi.

"HALEN ÇIĞ ALTINDA İNSANLARIN OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Halen çığ altında insanların olduğunun değerlendirildiğini kaydeden Bilmez, "Vatandaşlarımızdan da 9 kişinin durumu ağır. Buradan hastanelere sevk edildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik net bir bilgi yok. Halen çığ altında insanların olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün Van halkı seferber oldu. Tüm ekipler düzen içerisinde çalışıyor. Bölge çok riskli, herkesin uyarılara dikkat etmesini istiyoruz" diye konuştu.