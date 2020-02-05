Van’da çığ felaketi 5 ölü

Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde dün saat 17.00 sıralarında çığ düşmesi sonucu bir minibüs ve iş makinesi kar kütlesi altında kaldı. Kendi imkanlarıyla kurtulan kepçe operatörü Bahattin Karagülle'nin ihbarıyla bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekibi sevk edildi.Köylülerin de katıldığı arama-kurtarma çalışmalarında ekipler zamanla yarıştı ve karların içinde kaybolan minibüs bulundu. Minibüsten Fethi Turan, Sadık Türkeş, Nezih Turan, Mehmet Yaralı, Veysel Atlan, Adalet Turan ve Emin Takmaz sağ olarak kurtarılırken, Saadet Tosun, Muhteber Alav, Kenan Turan ve Narıç Turan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralılardan Emirhan Kaymaz da hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık 25 dakika çığ altında kaldıktan sonra camı kırarak araçtan çıkabilen kepçe operatörü Bahattin Karagülle ise tedavi gördüğü hastanede yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "Görentaş-Bahçesaray yolunu açıyordum. Yoğun fırtına ve tipi vardı. Karabet bölgesinde bir minibüs sürücüsünün zincir takmaya çalıştığını gördüm. Kısa süre sonra ani bir çığ geldi. Minibüs sürücüsünü 'Zincirlerini tak geri dön' diye uyardım. Sürücü 'Bir daha dene, yolu açabilirsen belki evimize ulaşırız. Yanımızda çocuklar var' dedi. Makineyi hareket ettirmemle ikinci çığın düşmesi bir oldu. Kendimi karın altında buldum. Çekicin sapıyla camı kırıp çıktım. Minibüsü aradım ancak bulamadım. Sonra köye doğru yürümeye başladım. Gelen bir minibüse bindim ve durumu yetkililere anlattım." Öte yandan Van'ın Erciş ilçesi Kozluca köyü yakınlarında öğrencileri taşıyan minibüs kayarak şarampole yuvarlandı. Kazada 14 öğrenci yaralandı.VAN kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi. Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Ağrı il merkezine bağlı köyler ile Tunceli'nin Ovacık, Bingöl'ün Karlıova, Erzincan'ın Otlukbeli ve Siirt'in Pervari ilçelerinde de okullar 1 gün tatil edildi.

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