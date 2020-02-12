Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde sürpriz! Son dakika haberi: Moğol hükümdarı Balgay...

'ın yeni bölümünde sürpriz! haberi: Moğol hükümdarı ...

Ülkemizin en çok izlenilen dizileri arasında yer alan ’dan haberi geldi. Diziye sürpriz bir oyuncu dahil oldu. Yurdaer Okur, Moğol komutanı rolüyle diziye katıldı. Başrollerini Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Özge Törer, Saruhan Ünel, Ragıp Savaş, İsmail Hakkı Ürün, Aslıhan Karalar gibi oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman dizisine katılan Yurdaer Okur nereli ve kaç yaşında? Daha önce Karadayı, Köprü gibi dizilerde de rol alan Balgay karakterine hayat verecek Yurdaer Okur hakkındaki bilgileri derledik.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 10:50 ABONE OL
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde sürpriz! Son dakika haberi: Moğol hükümdarı Balgay...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'a yeni bir oyuncu katıldı. Son dakika bilgisine göre daha önce Direniş Karatay, Labiret gibi filmlerde; Karadayı, Evdeki Yabancı, Sakarya Fırat, Köprü ve Tatlı Hayat gibi dizilerde rol alan deneyimli oyuncu Yurdaer Okur, Diriliş Osman ekibine dahil oldu. Balgay karakterine hayat verecek Okur'un diziye gelişinden sonra Moğol komutanı Balgay kimdir, tarihte ne zaman yaşadı soruları da araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte Yurdaer Okur kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının cevabı…

Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenada da adından söz ettiren diziye bu hafta efsanevi Moğol komutanı "Balgay" karakteriyle usta oyuncu "Yurdaer Okur" da dahil oluyor.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', seyirciyi ekrana kilitleyecek sürpriz gelişmelerle dolu 10.bölümüyle

12 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde sürpriz! Son dakika haberi: Moğol hükümdarı Balgay...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN