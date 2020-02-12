Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde sürpriz! Son dakika haberi: Moğol hükümdarı Balgay...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'a yeni bir oyuncu katıldı. Son dakika bilgisine göre daha önce Direniş Karatay, Labiret gibi filmlerde; Karadayı, Evdeki Yabancı, Sakarya Fırat, Köprü ve Tatlı Hayat gibi dizilerde rol alan deneyimli oyuncu Yurdaer Okur, Diriliş Osman ekibine dahil oldu. Balgay karakterine hayat verecek Okur'un diziye gelişinden sonra Moğol komutanı Balgay kimdir, tarihte ne zaman yaşadı soruları da araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte Yurdaer Okur kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının cevabı…

Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenada da adından söz ettiren diziye bu hafta efsanevi Moğol komutanı "Balgay" karakteriyle usta oyuncu "Yurdaer Okur" da dahil oluyor.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', seyirciyi ekrana kilitleyecek sürpriz gelişmelerle dolu 10.bölümüyle

12 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!