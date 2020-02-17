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: Oyuncak silahla gasp yapan 'li yakalandı! Evinden bakın neler çıktı?

'un ilçesinde 11 Şubat günü bir gasp olayı gerçekleşti. Kar maskeli iki hırsız Pakistan uyruklu Shabab H.'yi kelepçeleyerek zorla arabaya bindirdi. Pakistan vatandaşının 450 Dolar ve 2 bin 500 TL parası gasp edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kısa sürede gaspçılar yakalanarak gözaltına alındı. Polis baskının gerçekleştiği adreste yaptığı aramalarda, 2 adet "kelepçe kutusu", 1 adet "oyuncak silah", 3 adet "kelepçe anahtarı", 2 adet "kargo tarzı pantolon", 2 adet "kar maskesi" 1 adet " polis rozeti" ele geçirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.2.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 11:04 ABONE OL
Son dakika: Oyuncak silahla gasp yapan ABD'li yakalandı! Evinden bakın neler çıktı?

Kadıköy'de 11 Şubat tarihinde Merdivenköy Mahallesindeki bir apartmandaki evinden çıkan Shabab H. (51), kar maskeli, silahlı iki şahıs tarafından kelepçelenerek bir araca zorla bindirildi. Şahıslar, Shabab H'yi araçtayken cebinde bulunan 450 Dolar ile 2 bin 500 TL parasını gasp etti, ardından şahsı bilmediği bir evde sandalyeye kelepçeledi. Şahıslar daha sonra Shabab H.'yi tekrar araca bindirerek bilmediği bir adreste indirdikleri sırada, Shabab H. kendisini kaçıran şahıslardan önceden tanıdığı Rashad M.'yi ve aracın plakasını gördü.

OYUNCAK SİLAHLA YAKALANDI

Gasp edilen Shabab H.'nin ihbarı üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda aracın kiralık olduğu, ABD vatandaşı Rashad M. isimli bir şahıs tarafından kiralandığı belirlendi. Şahsın Kartal'da Kordonboyu Mahallesindeki adresi tespit edilerek, 11 Şubat günü adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda adreste bulunan Rashad M. (30), Mikel Remington C. (19) ve Steven Jordan L. (29) isimli şahıslar yakalandı, Rashad M. isimli şahsın eşi Burcu M. (42) de suça iştirakten yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; 2 adet "kelepçe kutusu", 1 adet "oyuncak silah", 3 adet "kelepçe anahtarı", 2 adet "kargo tarzı pantolon", 2 adet "kar maskesi" 1 adet "ABD polis rozeti" ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden Steven Jordan L. ve Burcu M. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, Rashad M. ve Mikel Remington C. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Son dakika: Oyuncak silahla gasp yapan ABD'li yakalandı! Evinden bakın neler çıktı?
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