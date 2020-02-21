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Son dakika haberi: aşk dehşetinde flaş gelişme! şoke eden sözler

Erzurum'da yaşanan aşk dehşetinden son dakika haberi geldi! Çalışttığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a ilgi duymaya başlayan Murat Yıldırım, genç kızı mesaj yoluyla rahatsız etmeye başladı. Bu gelişmenin üzerine işten çıkartılan Yıldırım, markete gelerek Canısı Toktay'a dehşeti yaşattı. Genç kıza bıçakla sadıran Yıldırım, market çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi. Edinilen son dakika bilgisine göre, Murat Yıldırım’ın yargılanmasına devam edildi. Cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altında tutulması kararlaştırılan Yıldırım, şoke eden sözler kullandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 09:48 ABONE OL
Son dakika haberi: Platonik aşk dehşetinde flaş gelişme! Mahkemede şoke eden sözler

Son dakika haberi... Erzurum'da, çalıştığı iş yerinde aşk beslediği Canısı Toktay'ı (19) 3 yerinden bıçaklayarak, yaralayan Murat Yıldırım'ın (30) tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Olay, 13 Ekim 2018 tarihinde Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Murat Yıldırım, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a ilgi duymaya başladı. Cep telefonundan, "Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? Ya benim olursun ya da kara toprağın" mesajları gönderen Murat Yıldırım, markette de genç kızı rahatsız edince, işten çıkarıldı. Olay günü markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kızı kolundan tutup, bıçaklamaya başlayan Yıldırım, market çalışanları tarafından elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Canısı Toktay, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gelen polise teslim edilen Murat Yıldırım ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

MAHKEMEDE ŞOKE EDEN SÖZLER!

Murat Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi. Cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altında tutulması kararlaştırılan Yıldırım, şoke eden sözler kullandı.

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Son dakika haberi: Platonik aşk dehşetinde flaş gelişme! Mahkemede şoke eden sözler
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