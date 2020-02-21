Çöp kamyonunda mucize bebek

Şişli Belediyesi temizlik işçileri, dün sabah saatlerinde Kuştepe Yavrukuş Sokağı'nda bulunan bir konteynerdeki çöpü araca boşalttı. Yola devan eden araçta bir bebek sesi duyan görevliler hemen aracı durdurdu. İşçiler, kontrol ettikleri çöplerin içinde poşete konulmuş halde yeni doğmuş bir kız çocuğu buldu. İşçiler büyük bir şok yaşadı. Çöplerin arasında preslenmek üzereyken bulunan bebek, temizlik görevlileri tarafından hemen Kuştepe semt polikliniğine götürüldü. Burada sağlık kontrolü yapılıp süt içirilerek beslenen kız çocuğu daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis bebeği çöpe atanları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri bebeği bulan temizlik işçilerinin ifadelerine başvurdu. Bebeği bulan temizlik işçisi Bülent Gürlevik, hareket halindeki araçtan bir bebeğin ağladığını duyduğunu belirterek o anları şöyle anlattı: "Çöpleri karıştırarak aradık ama bulamadık. Kafamı kaldırıp bakınca kamyonun kepçe kısmında sıkışmış bebeğin kafasını gördüm. Ağlıyordu. Arkadaşa 'bebek canlı' dedim. 'Bırak, oyuncaktır' dedi. Kucağıma aldım baktım canlı bebek. Büyük bir şok yaşadım. Çok karışık bir duygu. Sağlık ocağına götürdük" dedi. Gürleyik, "Çöpü preslediğimiz zaman ağlayan oyuncak bebeklere çok denk geliyoruz. Ama bu çok farklı bir sesti. Canlı olduğu belliydi. O dikkatimizi çekti. Çok büyük bir mucize çöpü presledikten sonra canlı çıkmış olması." İşçi Ferdi Kalaçil de bebeğin hayatını kurtardıkları için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ölebilirdi de. Benim 3 çocuğum var. Çocuklarım geldi aklıma, gözlerim doldu. Şok oldum. Yokuş yukarı çıkarken dolu bir konteyner vardı. Allahtan onu almadık. Onu alsaydık şu an çocuk hayatta olmayabilirdi" dedi.

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