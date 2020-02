Koronavirüs’e karşı 4S formülü soğan, sirke, sarımsak, sabun

Dünya küresel salgını konuşuyor. Adı: Koronavirüs ((Kovid-19). Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyayı sarsan koronavirüs salgınına karşı dünya teyakkuzda. Bilim insanları koronavirüs aşısı ve virüsün tedavisi konusunda cansiparane çalışıyor. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre koronavirüs en çok yaşlı bireyleri etkiliyor. Kronik hastalıklarda risk daha fazla. Sağlık Bakanlığı'na göre; enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve nefes darlığı. Daha ciddi vakalarda, pnömoni yani zatürree, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebiliyor. Peki ama dünyayı pençesi altına alan bu katil koronavirüsten nasıl korunacağız? Uzmanlar, "Aşısı bulunsa bile gripte bile virüs her yıl kılık değiştiren bir yapıya sahip. Bu nedenle her şeyden önce bağışıklığımızı güçlendirmek zorundayız" diyor. Ve bunun yolu da sağlıklı beslenme, doğru tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılmasından geçtiğinin altını çiziyor. Bu yazı dizisinde "Vücudumuza kalkan oluşturacak besinler nelerdir? Doğal tıbbi bitki karışımlarından tarifler, virüs savar çaylar, çorbalar ve formüller nedir? Seyahatlerde ne gibi önlemler almalısınız? Koronavirüsten kaçınma yöntemleri" gibi konuları ele alacağız. Türkiye'nin önde gelen bilim insanları merak edilen tüm soruları SABAH okurları için yanıtladı.Bağışıklığımızı güçlendirmeliyiz. Virüsün aşısı bulunsa dahi bağışıklığımızı güçlendirmek zorundayız. Gribin de aşısı var ama her sene virüs kılık değiştiriyor.Benim 4 S dediğim formülü, yani soğan, sarımsak, sirke ve sabun kullanın. Adaçayı ile gargara yapın.Koronavirüsün aşısı bulunana kadar hatta bulunsa bile doğal reçetelerden vazgeçmemek gerek. İnsanların kokusu yüzünden çiğ yemekten kaçındıkları soğan ve sarımsağın içindeki bileşenler mikroorganizmaların hücre zarlarına geçerek bakteriyel hücre ölümüne yol açar.Soğan, sarımsak çok tüketin. Özellikleçiğ tüketmeye gayret edin. Soğanı salatalara bol bol doğrayın. Sarımsağı zeytinyağına yatırarak daha da güçlendirin.Cacıklara, salatalara, çorbaların içine bol bol karıştırın. Soğan ve sarımsak en güçlü koruyucu. Mikrop, virüs öldürücü.Sirkenin antibakteriyel ve dezenfektan ektisi var. Doğal sirke, içerdiği biyoaktif bileşenlerden kaynaklı olarak hücrelerdeki oksidasyonu önleme, antidiyabetik, antimikrobiyel, antitümör, antiobezite, antihipertansif ve kolesterol düşürücü etkilere sahip olma gibi fonksiyonel pek çok özelliğe sahiptir. Sirkeyi sofranızdan eksik etmeyin.Eller çok sık yıkanmalı. Ancak antibakteriyeller yerine normal sabun tercih edilmelidir. Çünkü bizim vücumudumuzun da bir mikrobiyatası var. Antibakteriyeller virüslerle birlikte vücudun doğal florasını da yok ederler ki bu flora bizim bağışıklığımızın yüksek tutulmasında çok önemli rol oynar. Eskiden 5 kere el yıkıyorsak, şimdilerde 20 kez yıkamalıyız.Toplu taşıma aracına mı bindiniz. İndiğiniz de ilk işiniz ellerinizi yıkamak olmalı. El yıkama süreniz 20 saniyeden az olmamalı. Ellerimizi detaylı olarak yıkamalıyız. Parmak aralarını iyice temizlemeliyiz. Örneğin, toplu taşımaya bindiniz. Oradan sonra kafeye gideceksiniz. Kafeye girdiğiniz gibi ilk iş ellerinizi yıkayın.Bugünlerde daha da fazla C vitamini içeren portakal, greyfurt ve nar gibi yiyecekleri yiyerek ya da suyunu sıkarak tüketmek de hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirmeye dikkat edin.Özellikle nar suyu. Narın bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan özellikleri var. Vücut direncini artıran özellikleri var.Güne başlanam formülü: 100 gram bal, 1 tatlı kaşığı propolis, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığının 4/1'i kadar karabiberi karıştırıp, harmanladıktan sonra günde 2 kaşık tüketmek, bağışıklığınızı güçlendirir, enerjisinizi yükseltir.Kartal "Virüs önce boğaza geliyor. Sonra akciğerlere iniyor. Bunun için virüs akciğerlere inmeden münver bitkisi onu yok edecektir" diyor. Ve münverli formülünü açıklıyor: -100 gram bal ile br tatlı kaşığı toz haline getirilmiş münver bitkisini karıştırın. Bu karışımı da sabahakşam tüketebilirsiniz.EV YAPIMI TURŞUDAN VAZGEÇMEYİN... BAHARATLARI SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN. EN AZ 2.5 LİTRE SU TÜKETİN. DOPİNG ÇORBASI VE ANTİVİRAL ÇAY TARİFLERİ.

