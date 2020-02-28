Hülya Ağansoy sırlarını da mezara götürdü

Yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Alaattin Çakıcı'nın, eşi Nurullah Tevfik Ağansoy'u öldürmesinin ardından morgda yaptığı intikam yeminiyle hatırlanan Hülya Ağansoy İstanbul'da yaşamını yitirdi. Kanserle mücadele eden Ağansoy evliliği boyunca 40 yıl yeraltı dünyasının bir çok olayına şahitlik etti. Ağansoy'un yaşamını yitirmesini, oğlu Kürşad ve kızı Asena Melike Ağansoy sosyal medyadan duyurdu. Ağansoy için bugün Mecidiyeköy Camisi'nde öğle vakti tören düzenlenecek.

Ağansoy ve Çakıcı uzun yıllar çeşitli işlerde ortaklık yapmış ancak daha sonra araları açılmıştı. 1996'da Çakıcı Ağansoy'u Bebek'te öldürtmüştü. Çakıcı, Ağansoy cinayetine ilişkin davada "haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme" suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşinin öldürülmesinin ardından Çakıcı'nın en büyük hasımları olan Ergin kardeşlerle birlikte hareket ettiği iddia edilen Hülya Ağansoy'un, 2001'de Kartal'da Çakıcı'nın adamları Yüksel Yılmaz ve Kadir Safçı'nın öldürülmesi sırasında tetikçi ile birlikte olay yerinde olduğu iddia edildi.



KİTAP YAZMIŞTI

Hülya Ağansoy, 2008'de 'Nurullah Tevfik Ağansoy'un itirafları ve günlüğü' kitabıyla 1990'lı yılların karanlıkta kalmış bazı olaylarına da ışık tutmuştu.

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