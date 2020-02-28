Son Dakika: İnternet bugün neden yavaş, ne zaman düzelecek? Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube çöktü mü, neden açılmıyor?

Dün gece saatlerinden itibaren pek çok sosyal medya uygulamasında erişim problemleri yaşanıyor. Hal böyle olunca kullanıcılar 'Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve WhatsApp çöktü mü, fotoğraf ve video neden gönderilmiyor?' sorularının yanıtını araştırıyor. Bu noktada, Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, 'Tweetler şu anda yüklenmiyor, Tweet yüklemesi başarısız' hatası ile karşı karşıya kalırken, Instagram akış yenileme problemleri de en çok karşılaşılan sorunlar arasında kalıyor. Yine dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta mesajlar iletilmiyor, fotoğraf ve video neden gönderilemiyor? soruları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve operatörlerden konuya yönelik son dakika açıklamaları geldi. Peki, internet neden yavaş, ne zaman düzelecek? Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube çöktü mü, neden açmıyor? WhatsApp fotoğraf ve video neden gönderilmiyor? İşte, 28 Şubat 2020 sosyal medyada yaşanan erişim sorunu ile ilgili merak edilen detaylar ve yapılan açıklamalar...

İNTERNET BUGÜN NEDEN YAVAŞ, NE ZAMAN DÜZELECEK? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN VİDEO VE FOTOĞRAF GÖNDERİLEMİYOR?

Dün gece saatlerine başlayan bu erişim problemi, 'İnternet neden yavaş?' sorusunun da araştırılmasına neden oldu. İlgili yavaşlık, sosyal ağlar başta olmak üzere internet sitelerindeki erişim sorunlarını ölçümleyen "Down Detector" platformuna da yansıdı. Öte yandan, WhatsApp üzerinden fotoğraf ve video da gönderilemiyor. Konuya yönelik operatörler tarafından bir açıklama yapıldı!

FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, YOUTUBE VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR VE AÇILMIYOR? 28 ŞUBAT

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve WhatsApp'a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, ilk etapta yaşanan yoğunluğunun artan trafiğe bağlı kaynaklandığı düşünülüyor. 28 Şubat 2020 sosyal medyaya erişim sorunu hakkındaki son dakika haberinin detayları şu şekilde;