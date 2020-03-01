Akıl alır gibi değil! Aracını verdiği arkadaşı zamanında gelmeyince, çalıntı ihbarı yaptı...

'Bu kadarına da pes' dedirten olay Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşandı. Polisi arayıp "aracım çalıdı" diye ihbarda bulunan şahsın aracı 15 dakika sonra devriye gezen ekipler tarafından bulundu. Araçtaki 2 kişi de gözaltına alındı. Şoke eden gerçek ise araç sahibi emniyete aracını almaya gelince ortaya çıktı. Otomobildeki kişiler arkadaşıydı ve "gezmeleri için verdiği" araç zamanında gelmeyince 'çalıntı' ihbarında bulunmuştu...

15 DAKİKA İÇİNDE BULUDU



Olay saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşına gezmesi için aracını veren G.Ö., araç beklediği süre içerisinde geri getirilmeyince 155 ihbar hattını arayarak "Otomobilim çalındı" dedi. Devriye ekipler harekete geçerek Kuşadası'nda aracı aramaya başladı. Polis noktaları her ihtimale karşı hem giriş hem çıkış yönünde tutuldu. İhbardan 15 dakika sonra otomobil Türkmen Mahallesi Gençlik caddesi üzerinde devriye ekipler tarafından bulundu. Şüpheli 2 kişi araçtan indirilerek polis merkezine götürüldü. Otomobil sahibi aracını teslim almaya gelince gerçek karakolda ortaya çıktı. Otomobilini arkadaşlarına veren G.Ö., arkadaşlarına telefonla ulaşamayınca polisi aradığı ve aracının çalındığını söylediği öğrenildi.