Akılalmaz son dakika haberi! 3 yaşındaki çocuklarını kreşe verdiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Henüz üç yaşındaki çocuklarının kaybolduğu haberi ile sarsılan çift ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Karı-koca çalıştıkları için çocuklarının evlerinin yakınında bulunan kreşe veren çift, hayatlarının şokunu yaşadılar. Arkadaşları ile birlikte kreşin bahçesinde oyun oynayan küçük çocuk bir anda ortadan kaybolurken, arama çalışmalarına mahallenin muhtarları dâhil herkes katıldı. Polis merkezine çağrılan karı-koca yaşadıkları skandallarla sarsılırken, konuyu yargıya taşıma kararı aldılar. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMNİYETTEKİ SKANDALLARLA SARSILDILAR!

Çalıştıkları için 3 yaşındaki çocuklarını evlerinin yakınındaki kreşe veren genç çift, hayatlarının şokunu yaşadı. Arkadaşlarıyla birlikte kreşin bahçesinde oynayan minik afacan, demir parmaklıklar arasından çıkarak kreşten firar etti. Bir süre sonra mahalle muhtarı, parktaki bank üzerinde uyurken bulduğu çocuğu polis karakoluna götürdü. Polis merkezine davet edilen genç çift, skandalla sarsıldı.

Kreşe emanet ettikleri çocuğun firar etmesinde kreş yetkililerinin ihmali olduğunu öne süren çift, konuyu yargıya taşıdı. Firarla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı, kovuşturmaya gerek olmadığına hükmetti. Bu kez aile kreş yetkilileri hakkında manevi tazminat davası açtı.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI!

Henüz dört yaşındaki çocuğun kreş yetkililerinin ihmali üzerine hayati tehlike geçirdiğini belirten davacı anne - baba; çocuklarını kreşte sanmakta iken karakoldan gelen telefon ile çocuğun kreşte olmadığını, tek başına parkta olduğunu öğrendiklerini, kreş yetkilileri tarafından bu durumun bildirilmediğini, kreş yetkililerinin bakımı ve gözetimi altında olan çocuğun nerede olduğunun kreş yetkililerince bilinmemesinin sorumsuzluk olduğunu öne sürdü. Ebeveyn, manen sıkıntı yaşadıklarını, zor günler geçirdiklerini belirterek, her biri için 10 bin TL'nin olay tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etti.