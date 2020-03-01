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Haberi: ’da kan donduran olay! Karısını öldürüp çocuğunun yanında...

’dan gelen haberi adeta kan dondurdu! Ankara Keçiören’de meydana gelen olayda sabahın erken saatlerinde kiraladığı otomobille ayrı yaşadığı eşinin evine giden Hasan S., eşi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlendiği eşini yanında getirdiği pompalı tüfek ile öldüren Hasan S., olay yerinden hızlı uzaklaştı ve küçük çocuğunun yanına gitti. Hasan S.’yi bulmak için eve giden polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.3.2020 14:06 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Ankara’da kan donduran olay! Karısını öldürüp çocuğunun yanında...

'dan korkunç haberi! Keçiören'de yaşanan olay bugün meydana geldi. Sabah saatlerinde ayrı yaşadığı eşi Gamze S.'nin evine giden Hasan S. bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlenerek yanında getirdiği pompalı tüfekle Gamze S.'ye ateş eden Hasan S. kiraladığı otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı ve küçük çocuğunun yanına gitti. Hasan S.'yi bulmak için eve giden polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

ANKARA'DA KAN DONDURAN OLAY! ÖNCE EŞİNİ VURDU DAHA SONRA…

Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde kiraladığı otomobille ayrı yaşadığı eşi Gamze S.'nin (30) Kahramankazan'daki evine giden Hasan S., eşi ile tartışmaya başladı.

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Son Dakika Haberi: Ankara’da kan donduran olay! Karısını öldürüp çocuğunun yanında...
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