Son Dakika Haberi: Genel Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi’nde son durum ne? Af yasası, İkinci Yargı Paketi ve Ceza İndirimi ne zaman çıkacak?

Genel Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi'nde son durum ne? Uzun bir süredir mahkûm ve yakınları tarafından merakla takip edilen konuyla ilgili son açıklamayı Abdülhamit Gül yapmıştı. Gül, yaptığı açıklamada çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ve kısa süre içerisinde Meclis'e geleceğini belirtmişti. Bu gelişmelerin üzerine ise vatandaşların konuyla ilgili heyecanı artmıştı. Daha önce Abdülhamit Gül, Başkan Erdoğan'a konuyla ilgili bir sunum yapmıştı. Yapılan bu sunum neticesinde infaz düzenlemesi ile ilgili detaylar da ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, evde ve hafta sonu infaza yenileri eklenecek. Mahkûmlar hafta sonu ve gece hapiste, hafta içi ve gündüz işinde olacak. Yaşlı mahkûmlar cezalarını evde tamamlayacak. Peki, af yasası Meclis'e ne zaman sunulacak, ceza infaz indirimi kimleri ve hangi suçları kapsayacak? İşte, son dakika haberinin detayları...

GENEL AF YASASI SON DURUM! İKİNCİ YARGI PAKETİ VE İNFAZ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, 6 suç dışındaki suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde duruldu. Peki, af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi kimleri kapsayacak?

İNFAZ DÜZENLEMESİ DETAYLARI BELLİ OLUYOR!

Yakın zamanda Meclis'e gelmesi beklenen infaz düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar netleşiyor.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları;