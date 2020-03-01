Son dakika haberi: Meteoroloji'den o illerde yaşayanlar için flaş hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ülkemiz geneline ilişkin son dakika hava durumu ve karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Haftanın son gününde dışarıda plan yapacak milyonlarca vatandaş, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabına ulaşmaya çalışıyor. Tam bu noktada, Meteoroloji de gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Birçok bölgedeki çok sayıda ilimizi uyaran MGM, sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Kurum ayrıca, bu yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde kendisini göstereceğini de duyurdu. Meteoroloji ayrıca, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda görülebilecek çığ düşmesine karşı da vatandaşların tedbir alması gerektiğini bildirdi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 1 MART 2020

Haberimizin detaylarından, 1 Mart 2020 Pazar gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.