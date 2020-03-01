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Son dakika haberi: 'den o illerde yaşayanlar için flaş uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika uyarısı yapıldı. Mart ayının ilk hafta sonu yaşanırken, plan yapmayı düşünen vatandaşlar da 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM, bazı bölgelerimizde ve illerimizde yaşayanlar için sağanak yağış uyarısında bulundu. Bu yağışların yer yer karla karışık olacağını da duyuran kurum, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Öte yandan, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de görülebilecek çığ düşmesine riskine karşı da tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Haberimizden, 1 Mart 2020 Pazar gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 09:56 ABONE OL
Son dakika haberi: Meteoroloji'den o illerde yaşayanlar için flaş hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Genel Müdürlüğü'nden ülkemiz geneline ilişkin son dakika ve karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Haftanın son gününde dışarıda plan yapacak milyonlarca vatandaş, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabına ulaşmaya çalışıyor. Tam bu noktada, Meteoroloji de gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Birçok bölgedeki çok sayıda ilimizi uyaran MGM, sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Kurum ayrıca, bu yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde kendisini göstereceğini de duyurdu. Meteoroloji ayrıca, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda görülebilecek çığ düşmesine karşı da vatandaşların tedbir alması gerektiğini bildirdi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 1 MART 2020

Haberimizin detaylarından, 1 Mart 2020 Pazar gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Son dakika haberi: Meteoroloji'den o illerde yaşayanlar için flaş hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
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