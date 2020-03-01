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kura çekimi ne zaman? TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hayatı geçirilen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nde ilk kura çekilişi 24 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Her ilde ayrı ayrı yapılacak olan kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından isim listeleri TOKİ tarafından yayınlanacak. Dar gelirli aileler için biçilmiş kaftan konumunda olan TOKİ kuraları 2+1 ve 3+1 olarak 81 ilde gerçekleştirilecek. Bu noktada merak edilen hususlardan bir tanesi de TOKİ ve Ankara kura çekimi oldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek? TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 1.3.2020 12:56 ABONE OL
TOKİ İstanbul Ankara kura çekimi ne zaman? TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi başvuruları 16 Aralık tarihinde başlamış ve başvuru tarihi 15 Ocak'ta sona ermişti. Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak hedefiyle başlatılan projenin ilk kura çekilişi 24 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Her ilde ayrı ayrı yapılacak olan kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından isim listeleri TOKİ tarafından yayınlanacak. Bu noktada en çok merak edilen yerler arasında TOKİ ve Ankara kura çekimleri oldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek? TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte bu soruların yanıtları…

TOKİ İSTANBUL ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TOKİ KURA ÇEKİMLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 221 sosyal konut projesi için kura takvimi belirlendi. 24 Şubat'ta başlayan TOKİ hak sahibi belirleme kuraları devam ediyor. İşte TOKİ İstanbul-Ankara kura çekimi tarihi…

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TOKİ İstanbul Ankara kura çekimi ne zaman? TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
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