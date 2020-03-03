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davasında son dakika haberi: "Kadın olacaksın bir de... Adam beni kurbanlık koyun gibi kesti"

Son dakika haberi... Avcılar'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı 'ın boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan ardından öldüğünü düşünerek yol kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen Emre Çiçek'in yargılandığı dava görüldü. Sanığın kadın avukatı, "Olay iki sevgilinin kavgasıyla başlamıştır. O an gelişmiş bir olaydır. Olayın öncesinde bir planlama yoktur" dedi. Mağdur Rabia Kaçmaz ise "Ne kavgası. Plastik kelepçeler, bantlar… Bunların hepsi yalan mı? Kadın olacaksın bir de. Adam beni kurbanlık koyun gibi kesti" şeklinde cevap verdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.3.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 16:43 ABONE OL
Rabia Kaçmaz davasında son dakika haberi: Kadın olacaksın bir de... Adam beni kurbanlık koyun gibi kesti

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Çiçek getirilirken mağdur ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nce sanık hakkında gönderilen raporda, sanık Çiçek'in atılı suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğuna dair raporu okudu. Mağdur Kaçmaz'ın avukatı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor hakkında "Rapora katılıyoruz. Sanığın cezai ehliyeti olduğu belirtilmektedir" dedi.
Sanık avukatı ise "Ceza ehliyeti bakımından rapora diyeceğimiz bir şey yoktur. Biz olay anında sanığın aldığı ilaçlar ve psikolojisinin bozukluğu nedeniyle bu şekilde beyanda bulunmuştuk" şeklinde konuştu.

ADAM BENİ KURBANLIK KOYUN GİBİ KESTİ
Sanık avukatı savunmasında "Olay iki sevgilinin kavgasıyla başlamıştır. O an gelişmiş bir olaydır. Olayın öncesinde bir planlama yoktur." dedi. Olayın mağduru Rabia Kaçmaz ise şu cevabı verdi:

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Rabia Kaçmaz davasında son dakika haberi: "Kadın olacaksın bir de... Adam beni kurbanlık koyun gibi kesti"
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