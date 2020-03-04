Başsavcılık harekete geçti! Küçük Eylül'ün ölümüne neden olan servis şoförünün tahliyesine itiraz

Geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul Avcılar'da kullandığı servis aracıyla okul bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Hüseyin Yıldırım 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ardından tahliye edilmişti.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Küçük Eylül'ün ölümüne taksirle sebebiyet veren okul servis şoförü Hüseyin Yıldırım hakkında Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen tahliye kararına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.

"TAM VE ASLİ KUSURLU"

İtiraz dilekçesinde; kazanın oluşumunda sanığın bilirkişi raporu ile tam ve asli kusurlu olduğu, ölenin kusuru bulunmadığının tespit edildiği, mahkeme kabulünün de bu yönde olduğu, fakat 5 yıl hapis cezası verilmesine rağmen sanığın tahliye edildiği ifade edildi.

"HUKUKA UYGUN DEĞİL"

Dosyanın istinaf incelemesine tabi olacağı delil karartma ve kaçma şüphesi göz önüne alınarak verilen serbest bırakma kararının hukuka uygun olmadığı gerekçe gösterilen itiraz dilekçesinde kararın itirazen incelenerek sanığın yeniden tutuklanması talep edildi.