BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsatlar! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı!

Yeni haftaya ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü raflarda yerini alacak olan katalogda birçok ürün indirimli fiyatlarla vatandaşlara sunuluyor. Hem ekonomik hem de kaliteli ürünlere sahip olan market zincirinin milyonlarca ziyaretçisi olurken vatandaşlar internet üzerinden ürünlerle ilgili araştırmalar yapıyorlar. Bu hafta cuma günü markete buharlı ütü 159 TL, baskül 59,90 TL, saç kurutma makinesi 59,90 TL, toz torbasız elektrik süpürgesi 489 TL, set üstü cam ocak 329 TL fiyatları ile geliyor. Broşür içerisinde bebek beşiği 149 TL, sallanan at 59,90 TL, yürüme arkadaşım 89,90 TL, havuzlu toplu kaydırak 139 TL, çocuk lazımlık 8,95 TL, kırılmaz araba 3,95 TL, çıngırak çeşitleri 6,45 TL fiyatı ile bulunuyor. Buna göre; BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 6 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 MART

Haberimizin içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.